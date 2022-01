'Todas as sociedades científicas do Brasil e do mundo são unânimes sobre vacina em crianças'

Doação de sangue

A Fundação Hemopa coletou mais de 93 mil bolsas de sangue em 2021. Arrecadação

representa alta de 10% nas doações.

Assistência médica

Os planos de saúde totalizaram 48,7 milhões novos beneficiários em 2021, de acordo com a Agência Nacional de Saúde.

Daniel Becker (J. Bosco)

"Todas as sociedades científicas do Brasil e do mundo são unânimes em dizer que crianças precisam ser vacinadas"

Daniel Becker, sanitarista e médico do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O pediatra reforça sobre a importância da vacinação contra a 0covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, no país. “O único grupo não vacinado é justamente aquele mais vulnerável à Ômicron, o das crianças”, complementa.

BANPARÁ

MUDANÇA

A funcionária de carreira do Banco do Estado do Pará (Banpará) Ruth Pimentel Méllo vai substituir Braselino Assunção na presidência do banco. Braselino se despediu

da equipe na última sexta-feira, 7. A mudança será oficializada na quarta-feira, 12, após reunião do Conselho de Administração da instituição. As informações oficiais são de que a troca se deu por “ajustes na equipe”.

CARGOS

Ruth Méllo já desempenhou, no Banpará, funções de chefia, entre elas a de Superintendente de Negócios. Na mensagem de despedida, compartilhada com a equipe, Braselino Assunção informou que deixou três novas agências prontas para serem inauguradas. O Banpará foi um dos poucos bancos estaduais que sobreviveu à política de privatizações dos anos 1990. Atualmente, está presente em 127 dos 144 municípios paraenses.

USINA

PAZ

O governador do Pará, Helder Barbalho, marcou para a próxima quarta-feira, 12, quando Belém completará 406 anos de fundação, a entrega da segunda unidade da “Usina da Paz”, que será a primeira na capital paraense. As “Usinas da Paz” integram o programa “Ter Paz” de combate à violência. Nessas estruturas são reunidos serviços públicos de saúde, educação, além de atividades culturais e de lazer. A primeira usina foi inaugurada no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. Outras oito usinas devem ser inauguradas até o final do ano que vem.

BELÉM

ANIVERSÁRIO

A programação de aniversário de Belém vai começar com missa em celebração, que costuma reunir centenas de fiéis e autoridades, na Catedral Metropolitana de Belém, às 7h. Em seguida, conforme tradição que ocorre há vários anos, a Assembleia de Deus promove, às 9h, a partir da praça do Relógio, um abraço coletivo com orações em comemoração aos 406 anos.

OBRAS

Depois, no estacionamento da Feira do Ver-o-Peso, prefeito e governador do Estado firmam convênio para reforma de 17 feiras e entregam equipamentos para batedores de açaí. A agenda inclui ainda a entrega das obras da segunda etapa do canal do

Tucunduba e da escola Amância Pantoja.

VACINA

COMBATE

Belém será palco hoje de encontro do grupo batizado de Direita Unida Conservadora Cristã, que reúne pessoas contrárias à vacinação de crianças contra a covid-19. O evento está marcado para hoje às 8 da manhã no Porto Futuro. No material de divulgação, o grupo defende que o número de mortes de crianças pela doença causada pelo novo coronavírus não justificaria a aplicação do imunizante, segundo eles, ainda experimental.

APOIO

Os antivacinas têm apoio do presidente Jair Bolsonaro, que já se manifestou publicamente contra a imunização de crianças afirmando inclusive que não vacinará a filha Laura, de 11 anos. No dia 16 de dezembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso da vacina produzida pela Pfizer para crianças com idade de 5 a 11 anos. A medida tem apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria.

IPTU

GUIAS

A Secretaria Municipal de Finanças do município de Belém substituiu, neste ano, os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por guias de pagamento. Nelas, constam informações sobre o pagamento em cota única e também sobre a primeira

parcela para quem optar pelo parcelamento em 12 vezes. O prazo termina no próximo dia 10 de fevereiro.

ARRECADAÇÃO

Contribuintes que optarem pelo pagamento parcelado deverão emitir as guias das parcelas seguintes no site da Secretaria de Finanças ou, presencialmente, nas cinco unidades de atendimento do órgão. Neste ano, o município vai cobrar o IPTU de 262.660 contribuintes. A expectativa da Sefin é arrecadar R$ 415 milhões.

EM POUCAS LINHAS

► O jornal O LIBERAL circulará, na quarta-feira, 12, com edição especial de aniversário de Belém.

► O tema será “Belém para Ver e Sentir”. Estão abertas as inscrições para o programa Jovem Senador que, neste ano, terá como tema “200 anos de Independência: lições da história para a construção do amanhã”.

► Criado em 2010, o programa é destinado a estudantes de escolas públicas estaduais de ensino médio de todo o país.

► As inscrições poderão ser feitas até 18 de março.

► Os alunos selecionados viajarão para Brasília para acompanhar debates sobre a elaboração de leis.

► Médicos que atendem pacientes de Urgência e Emergência em Belém, na rede pública municipal, programam paralisação de advertência para os próximos dias.

► Alegam que há atrasos nos seus pagamentos dos plantões.

► Os proprietários de veículos com final de placas 41 a 61, que não têm multas de trânsito nos dois últimos anos já podem pagar o IPVA de 2022, com descontos de 15%.

► Para quem não teve multa apenas no ano passado, o desconto é de 10%.

► O senador Paulo Rocha (PT/PA) destinou emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil para restauração do Museu de Vigia de Nazaré. A obra receberá também recursos do município.

► Na contramão das demais instituições federais de ensino no Pará, o Instituto Federal de Educação não se manifestou sobre a exigência do comprovante de vacinação contra a covid-19.

► Aliás, servidores do Instituto reclamam que, no local, não há sequer exigência de uso de máscara.

► O município de Belém tem 141.642 crianças com idade entre 5 e 11 anos, portanto, aptas a serem vacinadas contra a covid-19.