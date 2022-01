Influenciadora antivacina morre nos EUA por complicações da covid-19

Na última quinta-feira (6) faleceu em Camarillo, na Califórnia (EUA), a influencer antivacina e ativista do movimento conspiracionista QAnon de extrema direita, Cirsten Weldon. A mulher estava internada desde o dia 31 de dezembro de 2021 com Covid-19 alegava pelas redes sociais estar hospitalizada devido um quadro de pneumonia. No entanto, a morte foi causada por complicações da Covid. As informações são do portal Metrópoles.

A conspiracionista, atuante nas redes sociais de direita, alé de reforçar o discurso antivacina, por meio das suas plataformas, chegou também a declarar que o epidemiologista-chefe dos Estados Unidos, Anthony Fauci, deveria ser executado.

“Vacinas matam. Não tomem. Esses idiotas são tão ingênuos. Eles estão todos se vacinando”, disse Cirsten em um de seus vídeos na internet, enquanto gritava com pessoas que estavam na fila para tomar a dose do imunizante contra o coronavírus.

Algumas das conspirações promovidas por Weldon em 2021 diziam que Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, tinha sido comprado pela China para testar armas climáticas no Texas. O Movimento conspiracionista QAnon apoiava de maneira irrestrita o ex-presidente Donald Trump.

Em seus últimos vídeos, a ativista antivacina aparentava estar debilitada dos sintomas da Covid-19, tossindo e se queixando de exaustão. Ela também afirmou que se recusou a tomar a medicação contra o vírus recomendada pelos médicos.