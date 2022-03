Nova variante que combina Ômicron e Delta é confirmada pela OMS

Uma nova variante do coronavírus foi confirmada pela diretora técnica da Organização Mundial da Saúde (OMS), Maria van Kerkhove, nesta quarta-feira (9). A descoberta, nomeada de Deltacron, envolve uma combinação das variantes Ômicron e Delta. As informações são do Metrópoles.

O sequenciamento genômico completo do vírus foi enviado na terça-feira (8) por virologistas do Instituto Pasteur, da França, para o GISAID, maior banco de dados internacional de covid, o que confirma as primeiras evidências consistentes sobre a existência da nova variante, identificada pela primeira vez na França, no primeiro mês do ano.

“Estamos cientes dessa recombinação. Foi detectada na França, Holanda e Dinamarca, mas em níveis muito baixos”, disse Van Kerkhove durante coletiva de imprensa da OMS em Genebra, na Suíça.

Dupla infecção

A recombinação ocorre quando uma pessoa é infectada por duas variantes, que entram em uma mesma célula e podem trocar de material genético de forma aleatória, gerando assim uma nova versão do micro-organismo.

“A nova variante recombinante é algo esperado, principalmente se levarmos em consideração a circulação do vírus. A Delta ainda circulava na Europa quando a Ômicron apareceu”, lembrou Van Kerkhove.

A diretora da OMS destacou que ainda não há evidências de que ela seja mais grave do que a Delta ou a Ômicron separadamente.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)