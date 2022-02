Covid-19: saiba o que é Crupe, sintoma identificado em crianças com a variante Ômicron

Um estudo preliminar publicado no início de fevereiro sobre o surgimento de um sintoma inesperado em crianças infectadas pela variante da covid-19, a Ômicron, vem causando preocupação e gerando alerta nos especialistas e médicos ao redor do mundo. Nomeada de Crupe, a manifestação trata-se de uma infecção aguda no trato respiratório, acompanhada de tosse forte, febre, rouquidão e respiração difícil. A doença foi identificada inicialmente nos Estados Unidos, no Seattle Children's Hospital, mas, com o passar do tempo, outras localidades também notaram o seu surgimento. Pensando nisso, o Oliberal.com explicou o que é a Crupe e seus sintomas.

O que é Crupe? O novo sintoma da variante Ômicron em crianças?

A laringotraqueobronquite, também conhecida como Crupe, é uma infecção do trato respiratório, mais frequente em crianças entre 1 a 6 anos de idade. Ela atinge as vias aéreas e leva ao aparecimento de tosse e dificuldade em respirar.

Quais são os sintomas da Crupe?

Geralmente, os sintomas podem ser confundidos com uma gripe ou resfriado, em que a criança apresenta nariz escorrendo, tosse e febre baixa. Porém, com o passar dos dias, principalmente durante a noite, os sintomas podem ficar mais fortes e incluem:

Febre Dificuldade em respirar, principalmente inspirar Tosse forte (de cachorro) Rouquidão Chiado ao respirar Aumento da frequência cardíaca

Quais são as possíveis causas da Crupe?

A Crupe é uma doença causada por um vírus, assim como o da Influenza, e seu contágio se dá através do contato de objetos contaminados ou gotículas liberadas durante uma tosse ou espirro. Em alguns casos, a doença pode ser causada por bactérias, sendo denominada de traqueíte. No caso da covid-19, o artigo publicado na plataforma MedRxiv aponta que 401 crianças diagnosticadas com o sintoma foram durante o surto da variante Delta e outras 107 da Ômicron, com 48,2% positivadas para a covid-19. “Durante o surto de Ômicron, a incidência de Crupe quase dobrou em comparação com a taxa dos meses anteriores. Identificamos um aumento acentuado nos casos de Crupe observados em nosso banco de dados pediátrico em paralelo com a substituição da variante Delta por Ômicron como a dominante em nossa comunidade", diz o estudo. As possíveis causas desse sintoma ainda estão sendo estudadas.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)