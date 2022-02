Covid-19: Pará chega a 687.343 casos e 17.566 óbitos

O Pará tem 687.343 casos e 17.566 óbitos provocados pela covid-19 desde o começo da pandemia, de acordo com boletim da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) nesta segunda-feira (14). Para evitar casos graves e internações em massa nos sistema de saúde, o Estado tem investido na aplicação de doses de vacinas recebidas do Ministério da Saúde (MS), por meio de trabalho integrado com as prefeituras municipais. Desse modo, o Estado registra 12.527.744 doses aplicadas contra a doença.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Saiba onde se imunizar contra a covid-19 na grande Belém nesta terça-feira (15/2)]]

No boletim desta segunda-feira (14), a Sespa confirmou mais 248 novos casos e 14 óbitos "cadastrados hoje (14) e que ocorreram nos últimos sete dias". "Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 3.651 casos e 08 óbitos ocorridos em dias anteriores. Agora são 687.343 casos e 17.566 óbitos no Pará", acrescentou a Secretaria.

Os pacientes recuperados da covid-19 no Pará somam 640.443. Existem 27 casos em análise e 156.042 foram descartados. A taxa de letalidade no Estado é de 1.56%.

A disponibilidade de leitos abrange leitos clínicos, de UTI Adulto e de UTI Pediátrica. De 266 leitos clínicos ofertados, 151 estão disponíveis, correspondendo à ocupação de 43,23%. Os leitos de UTI Adulto envolvem 80 disponíveis de um total de 214, com ocupação de 62,62%. Já a ocupação de leitos de UTI Pediátrica é de 50%, equivalente a 5 leitos disponíveis de 10 ofertados.

Dados do vacinômetro

Segundo o Vacinômetro, registro da vacinação no Estado por parte da Sespa, as 12.527.744 doses aplicadas no Pará abrangem: 1ª dose - 6.044.461 (80,94%); 2ª dose ou dose única - 5.530.180 (74,95%) e 3ª dose -953.103 (12,76%). O Estado recebeu 13.909.660 doses de imunizantes do MS e enviou aos municípios 13.209.124 doses.

Balanço de covid-19 no Pará

Total de casos confirmados: 687.343

Total de óbitos: 17.566

Novos casos nos últimos sete dias: 248

Novos óbitos nos últimos sete dias: 14

Recuperados: 640.443

Descartados: 156.042

Em análise: 27

Novos casos de antes dos últimos 7 dias cadastrados nesta segunda (14): 3.651

Novos óbitos de antes dos últimos 7 dias cadastrados nesta segunda (14): 8