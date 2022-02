Santarém: boletim de atualização da covid-19 acrescenta 500 novos casos e cinco mortes

De acordo com a última atualização dos números da covid-19 no município de Santarém, divulgada neste domingo (13) pela Secretaria de Saúde, foram confirmados mais 500 novos da doença e cinco óbitos. Os números divulgados são resultados do do reprasamento de dados da testagem em massa para covid-19 realizada no município de Santarém, no período de 26 de janeiro a 4 de fevereiro deste ano..

O número de positivos chegam a 38.334. Os casos em análise somam 41 pessoas. Já os pacientes em isolamento clínico ou domiciliar chega a um total de 7.464. Já a Sespa confirmou 5 novas mortes por covid-19 na cidade, e outras 5 mortes em investigação.

Situação dos leitos para covid-19 no município

A rede Hospitalar de Santarém possui no momento 20 leitos de UTI para adultos exclusivos para covid-19, dos quais 19 estão ocupados (95%) com pacientes positivados. Todos os pacientes estão no HRBA. De acordo com a Semsa, não existem pacientes na fila de espera para ocupar um leito de UTI.

Existem 60 leitos clínicos disponíveis exclusivos para covid-19. Desse total, 38 estão ocupados (63,33%) com 38 casos positivos.