Retrospectiva 2022: relembre a obra dos artistas e personalidades que faleceram

O ano de 2022 foi marcado pela partida de artistas que contribuíram por décadas para o cenário artístico e político-cultural brasileiro. Os fãs se despediram de nomes como Pedro Paulo Rangel, falecido no último dia 21 de dezembro e, também, Gal Costa, Milton Gonçalves, Elza Soares e a cantora lírica paraense Marina Monarca. A Redação Integrada de O Liberal preparou uma retrospectiva do legado deixado por esses artistas, que continuam eternizados na memória dos fãs paraenses.

Pedro Paulo Rangel, falecido no último dia 21 de dezembro. (Reprodução / Divulgação)

Em 19 de Janeiro de 2022 Elza Soares deixou o Brasil de luto, pois a mulher do fim do mundo cantou até o fim de sua vida. O último show da carreira da cantora que faleceu de causas naturais foi em Belém, no Festival Psica, em 19 de dezembro de 2021. No banco de dados do Ecad há 864 gravações cadastradas de sucessos de Elza. Outra grande perda da música brasileira foi a morte prematura da cantora Paulinha Abelha, aos 43 anos, no mês de fevereiro. O que gerou inúmeras homenagens e um show do Calcinha Preta em seu nome. Ainda no mês de fevereiro partia o cineasta, escritor, crítico e colunista Arnaldo Jabor, após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC).

Milton Gonçalves foi o pioneiro na teledramaturgia. O ator faleceu aos 88 anos, 60 anos ele dedicou à carreira de ator. (Reprodução / Divulgação)

Na televisão, no mês de maio a dramaturgia perdeu Milton Gonçalves, aos 88 anos, por complicações de saúde após um AVC. Seu legado construído ao longo de 60 anos de carreira reúne mais de 50 filmes e na Rede Globo mais de 40 novelas. Foi o pioneiro na teledramaturgia. No mês de agosto duas perdas irreparáveis foram as mortes de Jô Soares, aos 84 anos, deixando uma vasta obra cultural e legado na televisão brasileira, e a atriz Cláudia Jimenez, aos 63 anos, devido uma parada cardíaca. Ela fez grandes trabalhos, entre eles, a dona Cacilda da escolinha do professor Raimundo.

Marina Monarcha faleceu aos 89 anos, em São Paulo, devido a um câncer. Ela fez história da arte lírica do Pará e do mundo. (Reprodução / Divulgação)

O Pará e o Brasil de luto no segundo semestre de 2022

No Pará entre os meses de outubro e dezembro nomes importantes para o cenário artístico local se foram. Rafael Lima morreu em Belém aos 65 anos, em 7 de outubro, após sofrer uma parada cardíaca. Ele se destacou na carreira artística e na defesa das causas sociais. Já no dia 26 do mesmo mês, Marina Monarcha faleceu aos 89 anos, em São Paulo, devido a um câncer. Ela fez história da arte lírica do Pará e do mundo. Em dezembro, o produtor cultural Daniel Mendes faleceu e não teve a causa da morte divulgada. Com 18 anos de atuação no cenário artístico, fez parte da produção da capa do disco Treme, de Gaby Amarantos. Era grande incentivador das artes e sempre abria espaço para novos artistas em suas casas de shows.

Em novembro o Brasil perdeu o cantor e compositor Erasmo, aos 81 anos, assim como o cantor e compositor Rolando Boldrin, apresentador do Sr. Brasil, aos 86 anos. Outra morte amplamente lamentada foi da cantora Gal Costa, aos 78 anos. A causa da morte não foi divulgada e sua partida parou o Brasil e foi lembrada com inúmeras homenagens. Gal deixou 786 músicas gravadas, de acordo com o banco de dados do Ecad.

O audiovisual também lamentou o mês de dezembro com as mortes de Betito Tavares, aos 42 anos, nome destaque da novela Coração de estudante. Helena Xavier, aos 92 anos, por causa naturais. E Márcia Manfredini, aos 62 anos. Conhecida em "A Grande Família", mas seu projeto mais recente era no seriado humorístico "Família Paraíso", em exibição na Globo.

Todos os artistaS de Televisão, Cinema, Música, Literatura e Artes no geral que partiram em 2022 deixaram suas obras eternizadas no imaginário dos fãs e também como produtos de entretenimento que podem ser acessados por streaming ou plataformas de livros e música.