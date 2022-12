Retrospectiva 2022: doença da urina preta, apagão do Re-Pa, carnaval cancelado e eleição polarizada

A retrospectiva 2022 chegou marcada pela intensidade. Em praticamente todos os setores da sociedade, os grandes acontecimentos foram impactantes e, provavelmente, deixarão reflexos para o ano de 2023. Veja abaixo alguns dos principais desses episódios:

Política 2022

As eleições 2022 foram recheadas de alto teor de polarização entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, a discordância foi ainda mais além fora das fronteiras do Brasil. Na Europa, a Rússia invadiu a Ucrânia e iniciou uma guerra que já completou 300 dias no último dia 20 de dezembro e, portanto, está prestes a completar um ano no dia 24 de fevereiro.

Cultura 2022

O setor da Cultura sofreu baixas importantíssimas em 2022, como as cantoras Elza Soares e Gal Costa, o apresentador Jô Soares e artista Erasmo Carlos. No entanto, a cantora paraense Gaby Amarantos estreou a carreira como atriz na novela "Além da Ilusão", da TV Globo. No Pará, a volta de festivais como o Arraial do Pavulagem foi marcante no ano. Mundialmente, o episódio que reverberou foi o tapa de Will Smith em Chris Rock, na premiação do Oscar.

Saúde 2022

A notícia mais esperada dos últimos dois anos aconteceu: as máscaras de proteção contra a disseminação da covid-19. Mas, no Pará, uma nova doença passou a assustar uma população inteira que, culturalmente, consome vários tipos de peixes. Conhecida como "Doença da Urina Preta", a Síndrome de Haff chegou a provocar a proibição na comercialização de animais como tambaqui, o badejo e a arabaiana ou crustáceos (lagosta, lagostim, camarão).

Esporte 2022

O campeonato paraense teve como maior momento a final entre Paysandu e Remo na Curuzu. Depois de ter vencido o primeiro clássico por 3 a 0 no Baenão, o Leão viu o Papão reagir e devolver o placar com facilidade. Porém, um gol de perna direita do lateral esquerdo Leonam garantiu o gol que deu o título aos azulinos dentro da casa do rival. Na comemoração do título, as luzes do estádio se apagaram e o momento ficou lembrado como "Re-Pa do apagão". Fora do Pará, o grande destaque foi a Copa do Mundo 2022, que terminou com festa argentina e frustrações e questionamentos brasileiros.