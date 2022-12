TV Liberal exibe programa ‘Retrospectiva Pará 2022’; relembre os principais fatos

A TV Liberal exibe neste sábado, 31, a "Retrospectiva Pará 2022", apresentada pelo jornalista Márcio Lins, logo após o Jornal Hoje. O programa trará os principais fatos que foram destaques nas edições dos telejornais, e que impactaram diretamente a vida dos paraenses.

O projeto tem a coordenação de André Laurent, produção de Geovane Brito, Julize Garcia e Renato Moreira, na edição; Lidiane Souza, na pesquisa de acervo. A captação de imagens foi feita pelo cinegrafista Moisés Nascimento, com supervisão de imagem de Jorge Ladimar. As imagens aéreas, feitas por drone, foram operadas por Adelson Albernás. As artes são de Diego Negrão e Jefferson Oliveira. O apoio técnico é de Elesson Rodrigues.

O gestor de Jornalismo da Rede Liberal, Carlos Bonatelli, ressaltou que a missão da equipe foi selecionar os fatos que representaram o 2022 no Pará e que todos os dias os profissionais contam histórias de interesse da população nos telejornais da casa. "Mostrar como 2022 se apresentou ao Pará. Olhar como as coisas aconteceram. Tirar as lições e tentar, quem sabe, provocar uma mudança para o próximo ano”, arguiu.

Márcio Lins reforça o comprometimento dos profissionais da TV Liberal em levar um conteúdo de qualidade aos lares paraenses e conta o que podem aguardar desta programação."O público pode esperar um programa que vai fazer um resgate do que aconteceu este ano, mas vai fazer uma reflexão dos fatos que aconteceram este ano. Ano que muitas coisas aconteceram, ano ainda de pandemia. Vamos destacar os aspectos positivos, quanto negativos do nosso estado", disse.

Parte da equipe do "Retrospectiva Pará 2022". (Reprodução / Marcio Lins)

Enquanto jornalista, Márcio destacou que a cobertura do Círio de Nossa Senhora de Nazaré foi o que mais o marcou neste ano, principalmente, por ainda acontecer em um contexto pandêmico, mas diante da melhora do cenário epidemiológico. "Para mim, o fato que mais marcou foi o retorno do Círio, das procissões presenciais, que estava suspenso por dois anos. É o maior evento do estado e um dos maiores do mundo. Sem dúvidas foi uma emoção para a gente, enquanto jornalistas. Marcou sem dúvida. Foi um retorno com pedidos para que as coisas melhorem e também uma homenagem às pessoas que se foram", relembrou.

O apresentador deixa um recado ao público que estará se preparando para a entrada de um novo ano. "acompanhem! Teve uma equipe muito comprometida para levar ao nosso telespectador um programa de qualidade. Agradecemos a audiência, sabermos que eles estão se preparando para a virada, mas dá aquela pausinha a tarde para assistir, enquanto se prepara", comentou positivo.

“Vamos rever temas relacionados à infraestrutura, como o acidente que envolveu a ponte do Outeiro e causou prejuízos para 80 mil pessoas que vivem lá; a exploração ilegal de ouro na bacia do Rio Tapajós, que resultou em impactos ambientais gravíssimos. Mas, também, é o momento de relembrar a volta do povo às ruas. Em 2022, tivemos o retorno dos arrastões do Arraial do Pavulagem e da grande procissão do Círio de Nazaré, o Círio do reencontro; além de muitas outras histórias que merecem o registro”, complementou o jornalista André Laurent, editor responsável pelo especial.



Mais sobre a Rede Liberal

A TV Liberal faz parte do Gurpo Liberal e é afiliada Rede Globo no Pará, com sede na avenida Nazaré, em Belém. A sua cobertura está em 82 municípios paraenses por meio da Rede Liberal, com emissoras nas cidades de Altamira, Castanhal, Marabá, Paragominas, Parauapebas e Redenção. Juntas, dialogam com mais de 6 milhões de telespectadores potenciais. A emissora foi fundada há 45 anos pelo empresário e jornalista Romulo Maiorana, que desde então contribui para a comunicação e mídia no Norte do Brasil.

Relembre 5 fatos marcantes no Pará em 2022

Volta do Arraial do Pavulagem

O Arraial do Pavulagem voltou às ruas de Belém, após dois anos de restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Com 35 anos de tradição, o Arrastão saiu no mês de julho e também no mês de outubro.

Círio de Nossa Senhora de Nazaré

Após dois anos de pandemia de Covid-19, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré voltou ao presencial. As procissões oficiais da quadra nazarena aconteceram sem restrições de público.

Eleições no Pará

O Governador Helder Barbalho foi reeleito em primeiro turno governador do Pará, com o maior percentual de votos: 70,41% dos votos válidos.

Gaby dá ao Pará destaque nacional

O ano de 2022 foi frutífero para a cantora Gaby Amarantos. A artista estrelou a novela “Além da Ilusão”, exibida no horário das 18h, da TV Globo. Também estreou no Cinema como a comédia “Serial Kelly” e apresentou o reality musical The Voice Brasil 2022.

Cobertura da COP e COPA

O Grupo Liberal cobriu a COP "Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas", diretamente do Egito com os jornalistas Daniel Nardin e Alice Martins Morais. O fotojornalista Tarso Sarraf cobriu a Copa do Munda da FIFA 2022, do Catar. Neste contexto o Brasil foi eliminado da Copa nas quartas de final e a Argentina levou o titulo de campeã da Copa 2022.

Serviço

Programa: "Retrospectiva Pará 2022" na TV Liberal.

Data: 31/12, sábado.

Hora: após o Jornal Hoje

Canal: canal 7 na TV aberta.