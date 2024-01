Rainha das Rainhas 2024: conheça as novidades da 76ª edição que resgatará tradições do concurso

O Rainha das Rainhas, um dos concursos de beleza e fantasia mais tradicionais do carnaval brasileiro, prepara-se para uma edição especial que promete resgatar antigas tradições e relembrar momentos marcantes da história. Marcado para ocorrer no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, o 76º Rainha das Rainhas será transmitido ao vivo em OLiberal.com, proporcionado aos fãs e admiradores da competição a oportunidade de assistir e vivenciar curiosidades, bastidores e os desfiles do concurso a um passo de um clique. O anúncio oficial das novidades do RR 2024 ocorreu na tarde desta quarta-feira (03), nas redes sociais do Grupo Liberal.

Uma das mudanças significativas que o evento traz esse ano é alteração de local onde ocorre o “Rainhas”, saindo do Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia para a sede campestre da Assembleia Paraense (AP), na Avenida Almirante Barroso. A escolha visa rememorar as origens do concurso, resgatando vitórias e memórias do RR que foram vividas no espaço.

Neste ano, participarão 12 candidatas representando diversos clubes da Grande Belém. As participantes que irão cobiçar o título de Rainha das Rainhas são:

Associação de Desportos Recreativa Bancrévea;

Clube dos Advogados;

Guará Acqua Park; Pará Clube;

Paysandu Sport Club;

Tênis Clube do Pará;

Cassazum; Assembleia Paraense;

Clube do Remo;

Tuna Luso Brasileira;

Clube de Engenharia;

e Associação dos Sargentos QESA, Cabos, Soldados e Taifeiros da Aeronáutica (Casota).

Relembre quem venceu o Rainha das Rainhas 2023

A realização da edição 75ª do Rainha das Rainhas consagrou Monã Rita, do Iate Clube de Santarém, como a Rainha das Rainhas do Carnaval Paraense. Estreando na competição, ela foi a última a desfilar dentre as candidatas e venceu o concurso aos 19 anos. A criação foi de Zandro Gurjão, com coreografia de Thayla Savick e Gabriel Sales e maquiagem de Augusto Brito.

A fantasia de Monã contava a história de Phayak Nak, a Rainha das Nagas, que teria sido criada por Buda para defender o ecossistema terrestre. Na bagagem, a nova rainha trazia outros títulos conquistado, como, por exemplo, de Miss Santarém Teen, Miss Brasil Teen e Miss Brasil Américas.

Relembre quem foram as ‘Princesas’ do concurso

Na mesma noite foram coroadas também as quatro princesas do concurso. Os títulos ficaramcom Giovana Pincaço (Grêmio), 1ª Princesa; Mayara Samile (Cassazum), 2ª Princesa; Danielly Tavares (CSSA), 3ª Princesa; e Janaína Pontes (Tuna Luso Brasileira), como a 4ª Princesa.

Para a passarela do Hangar, Giovana, candidata do Grêmio, levou a fantasia “Kan e Li – o poder do fogo e da água”. Na cultura milenar chinesa, o fogo representa a energia interior e a água representa a conexão entre o material e espiritual, por meio da sensualidade feminina.

Eleita 2ª Princesa do RR 2023, a modelo Mayara Samile, usou a fantasia "salamandras - os elementais do fogo e a chama do amor eterno. Ela conta a história de Teiniaguá, guardiã do Eldorado - a cidade de ouro. Na ficção, ela se apaixonou por um índio guerreiro de outra tribo. Tupã, contrariado, lançou um castigo para transformá-los em salamandras. Teiniaguá ficou imune por possuir um amuleto em pedra jade, mas amou eternamente o índio transformado em salamandra.

A 3ª Princesa, a candidata do Clube dos Subtenentes e Sargentos da Amazônia, Danielly Tavares, se apresentou com a fantasia "Do Korimbó ao Carimbó: o som que ecoa nos quatro cantos do Pará". A criação remete à origem indígena do ritmo, que significa tronco que produz som. A candidata representa o Clube dos Sargentos e Subtenentes da Amazônia.

Janaína Pontes, eleita a 4ª Princesa, concorreu pela Tuna Luso Brasileira no Rainha das Rainhas, e usou a fantasia de Elvira, a Rainha da Noite. O corpo da fantasia fez referência as roupas usadas no filme, a cabeça estilizada faz referência ao penteado de Elvira, e o Resplendor representava o palco onde ocorria as apresentações.