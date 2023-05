Ex-jurado do Rainha das Rainhas, Carlinhos de Jesus celebra brega no palco do ‘Domingão’

Um dos principais nomes da dança brasileira, Carlinhos de Jesus não escondeu a emoção ao ver o brega paraense sendo representado na “Dança dos Famosos”, no “Domingão com Huck” do último domingo (21). O coreógrafo carioca, que é um dos jurados do quadro do programa global, tem uma relação bastante próxima com o Pará: além de ser reconhecido como cidadão paraense pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), ele também compôs o júri da última edição do Rainha das Rainhas, neste ano.

No “Domingão”, Carlinhos elogiou a produção do programa pela escolha do brega como o ritmo que embalou a repescagem. Na fala, ele destacou a “resistência” do estilo que nasceu nas periferias paraenses. “Primeiro, Luciano [Huck], quero parabenizar a você, ao [Henrique] Matias [diretor do quadro], a toda a produção desse programa, por trazer a maior cultura paraense que é o brega, que resistiu a anos de preconceito, de negações, e se manteve ali firme, com uma resistência incrível. E trazer, hoje, em rede nacional para o mundo o brega, que é patrimônio imaterial e cultural do Pará. Parabéns, Belém do Pará”, disse, sendo bastante aplaudido pelo público.

Bruno Garcia, Gabi Melim, Heloísa Périssé, Nattan, Priscila Fantin, Rafa Kalimann, Rafael Infante e Thiago Oliveira concorrem a quatro vagas na repescagem. Rafa Kalimann, inclusive, dançou "Cavalo Manco", eternizado na voz da paraense de Almeirim, Joelma, ex-Calypso. A diva, inclusive, assistiu ao programa e não deixou de comentar nas redes sociais. “Feliz demais! Nosso brega, nossa cultura, nosso Calypso”, escreveu no Twitter.

Carlinhos de Jesus no Rainha das Rainhas

Jurado da 75ª edição do Rainha das Rainhas, Carlinhos de Jesus foi o responsável por avaliar a apresentação técnica das candidatas no concurso de fevereiro de 2023. Na época, ele fez questão de afirmar que a representação da cultural regional seria um critério no julgamento: “Eu aprendo muito, eu enalteço muito a cultura do Pará, então espero ver a representação dessa cultura nas coreografias e nas fantasias. Avaliarei a utilização do espaço cênico, a postura delas na passarela, a movimentação coreográfica do tema musical e por aí vai”, destacou, em entrevista ao O Liberal.

Cidadão paraense

Carlinhos de Jesus é Cidadão do Pará reconhecido pela Alepa há cinco anos. Em 2017, a concessão para o título foi aprovada no legislativo estadual e, em 2023, durante a passagem a Belém para o Rainha das Rainhas, o dançarino recebeu o diploma. Há 40 anos, a presença do artista se tornou constante no estado, vindo todo ano a Belém para ministrar oficinas de dança e participar do Festival Internacional de Dança do Pará.

Na ocasião, o artista não escondeu a felicidade de receber a comenda. "Estava ansioso por isso e se soubesse que oficialmente já sou cidadão paraense há cinco anos, já estava batendo no peito com orgulho. Belém me conquistou, com seu povo que abraça; com sua gastronomia incomparável. Então, me pegou pelo coração, pelo estômago e pela sua cultura que faço questão de aprender e levar por onde eu vou. Sou um cidadão do mundo, do Brasil, do Rio de Janeiro e, agora, do Pará", comentou.