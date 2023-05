Zek Picoteiro lança workshop gratuito de tecnobrega na internet

A história da evolução de um dos subgêneros paraenses mais populares - o tecnobrega - estará disponível para todos que quiserem se aprofundar no tema no canal do DJ Zek Picoteiro. O profissional lançou “Workshop de Tecnobrega” dividido em três partes disponíveis gratuitamente no canal Zek Picoteiro no Youtube (www.youtube.com/zekpicoteiro). O conteúdo inédito conta a história do Tecnobrega, desde os anos 90 até os anos 2020, de maneira diferente com uma discotecagem guiada, projeções visuais e cenários virtuais de aparelhagens criadas pelo VJ Kauê Lima.

O Workshop foi gravado em Outubro de 2022, no centro de São Paulo, durante a imersão sonora "A Evolução do Som". O DJ Zek se apresentou para 20 DJs internacionais convidados pela marca Night Embassy, da Jagermeister, que receberam também pen drives com uma coleção de músicas selecionadas pelo DJ paraense e degustaram a gastronomia da Amazônia. “Não queria só fazer uma palestra chata, ou só tocar músicas, queria fazer tudo ao mesmo. Tocar as músicas, mostrar as histórias e apresentar visualmente como é uma aparelhagem, a evolução das aparelhagens, misturar com a palestra de DJ”, conta.

Os três blocos estão divididos com a influência dos anos 90, com o brega pop; e o brega da década de 80, influenciado pela Jovem Guarda até chegar a criação do tecnobrega em si. O segundo bloco apresenta sobre o melody, dos anos 2000, com a cultura da pirataria e do download. E, o terceiro bloco conta a história do eletromedoly e a variante do tecnolomelody.

O formato diferenciado do workshop é feito como se fosse uma festa de aparelhagem para fazer o público entender parte da dimensão das festas paraenses. “Era como se tivesse numa festa palestrando. Esse é o meu maior interesse em fazer circular esse workshop em outros festivais. É uma palestra, mas não é no formato cansativo, cabe muito bem em festivais de músicas, em feiras do livro, feiras de inovação, porque é formato diferente sobre nossa cultura”, avalia.

O Tecnobrega é um dos subgêneros de maior expressão cultural paraense. Emergente das periferias do Pará surgiu como uma grande inovação para o mercado, se apropriando de novas tecnologias e desenvolvendo um modelo próprio de criação, produção, distribuição e monetização da música.

Desde a criação de batidas, utilizando programas de computador, a gravação em estúdios caseiros, a utilização massiva do compartilhamento de MP3 e download livre, a distribuição através do mercado informal em feiras populares, até a realização de festas de aparelhagem "high-tech", sonorização digital, iluminação de LED, telões em 360º, efeitos pirotécnicos e toda sorte de inovações tecnológicas.

“A ideia é fazer essa história chegar em mais gente, a maioria das pessoas de fora do Pará não conhecem o tecnobrega”, destaca. “Quando vamos pesquisar sobre a tecnobrega a literatura é muito escassa, documentário sobre tecnobrega tem um, o resto é matéria de TV de algum canal, mas se colocar documentário sobre hip hop tem uma penca de coisas. O meu desejo é que mais pessoas pesquisem sobre tecnobrega para que a gente gere uma demanda e interesse para a produção de conteúdos sobre o tema”, conta.

Junto com o workshop, Zek ainda disponibilizará uma pasta nas redes sociais com músicas, 80 artigos científicos, teses de mestrados, livros, e matérias de jornais, blogs e sites sobre a cultura de aparelhagem. O conteúdo está disponível na íntegra, no link www.youtube.com/zekpicoteiro.