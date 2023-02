Trilha sonora do Rainha das Rainhas é destaque no Carnaval paraense

Ouvir “Papaya”, a trilha oficial do Rainha das Rainhas, em qualquer época do ano, faz com que todo paraense se transporte para o mês de fevereiro, automaticamente. A sonoridade é inconfundível e desperta muitos sentimentos e a recordação de momentos felizes.

Mas antes de ser esse “hino”, a composição não era conhecida pela maioria dos foliões, no Norte do país. Criada originalmente pelo maestro italiano Pipo Caruso, no Brasil a composição foi eternizada pelo tecladista Lafayette Coelho Varges, que fez parcerias importantes, na década de 1960, com grandes nomes da Jovem Guarda, como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Golden Boys e Sérgio Reis.

A trilha fazia parte de um disco com doze faixas do instrumentista. “Na verdade, ‘Papaya’ não era uma música de trabalho do Lafayette na época. Mas me surpreende saber que ela virou esse sucesso no Pará”, diz a viúva do instrumentista, Dina Coelho Varges.

É dela a voz que continua ecoando até hoje durante a competição. “Na época da gravação, um dos instrumentistas acabou errando o tempo e eu tive que me adiantar em alguns trechos na hora de cantar. Naquela época, não tinham tantos recursos tecnológicos para corrigir atropelos de gravação”, lembra.

Em 1976, a trilha foi escolhida pelo DJ Tarrika e o radialista Alberto Pinheiro entre cinco opções para ser executada apenas nas chamadas do concurso na TV. Depois, ela passou a ser adotada durante as apresentações do concurso. Com o tempo foi ganhando novas versões, ficando mais moderna.

“Meu marido tinha um carinho enorme pelo Pará e, para nós da família, é uma honra saber que o trabalho dele continua eternizado e vem conquistando muitos fãs, tantos anos depois do lançamento de ‘Papaya’”, comemora Dina.