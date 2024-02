Rainer Cadete posta foto pelado para comemorar 3 milhões no Instagram

Mantendo a tradição em suas redes sociais, Rainer Cadete publicou uma foto completamente nu, nesta quinta-feira (01), no Instagram. A imagem foi compartilhada em comemoração pela marca de 3 milhões de seguidores, alcançada na rede social.

Anteriormente, ele já havia feito a mesma comemoração, quando atingiu 1 milhão e 2 milhões de seguidores.

O ator esteve recentemente na novela Terra e Paixão, e em março, estreia no teatro com o espetáculo Norma, com Nívea Maria, em São Paulo.

Na publicação da imagem, o ator fez questão de agradecer aos seus fãs pelo carinho.

"3 milhões de pessoas me acompanhando por aqui, são muitos estádios de futebol! Obrigado à criança Rainer por acreditar e lutar pelos seus sonhos com tanta força e doçura. Te levo sempre dentro de mim. Obrigado pelo apoio e pelo incentivo, de todos vocês, meus (emoji de morango)!", iniciou ele.

"Que a cada milhão que chega, sejamos mais felizes, alegres e principalmente livres do jeito que viemos ao mundo! Mantendo a tradição de comemoração, toma esse bundalelê para vocês não esquecerem que são o motivo pelo qual estou aqui", concluiu o ator.