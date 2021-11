Rainer Cadete usa figurino sexy de personagem em ‘Verdades Secretas 2’ e chama atenção na web

Rainer Cadete surpreendeu os fãs, na tarde desta quinta-feira (4), ao posar com o figurino ousado do booker Visky, interpretado pelo ator na série “Verdade Secretas 2”, da Rede Globo. As informações são do Jornal Extra.

De maiô cavado e meia arrastão, o artista apareceu colocando o corpo para jogo. "Chegando na firma sabendo que tem dez episódios novos", escreveu na legenda da publicação.

Nos novos episódios divulgados, o ator aparece protagonizando cenas picantes ao lado de Ícaro Silva.