Verdades Secretas 2 terá cenas quentes entre casal gay

Verdades Secretas 2 ainda nem estreou, mas já vem causando rebuliço na internet devido seus trailers pra lá de picantes. Além de cenas eróticas com Camila Queiroz e Rômulo Estrela, o público vai poder assistir momentos quentes entre o casal gay interpretado por João Vitor Silva (Bruno) e Rodrigo Pandolfo (Benji). As informações são do Metrópoles.

Na trama, Bruno, irmão de Giovanna, vivida por Agatha Moreira, sofre com dependência química. Ele passa a frequentar a casa noturna de Percy (Gabriel Braga Nunes) e Ariel (Sergio Guizé), onde compra drogas com Benji. Lá, eles viverão uma uma intensa relação amorosa, com direito a muitas cenas quentes de sexo.

A nova temporada de Verdades Secretas estreia nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Globoplay, em uma transmissão ao vivo e aberta. Os assinantes terão os dez primeiros capítulos disponíveis na plataforma logo após a exibição.