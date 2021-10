Beleza paraense marca presença em 'Verdades Secretas II' com Iza Moreira

A beleza paraense estará presente em Verdades Secretas II. Em pouco mais de um ano, a modelo natural de Ananindeua Iza Moreira, de 20 anos, tem uma segunda estreia importante na recente carreira de atriz. A nova promessa da dramaturgia paraense interpreta a jovem e doce Giulia na tão aguardada continuação de Verdades Secretas, dos Estúdios Globo. Após protagonizar a série original Netflix “Boca a Boca” no ano passado, Iza ganhará as telas com um novo papel. Com muito cuidado para não dar nenhum spoiler, a atriz concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal O LIBERAL por telefone no intervalo das gravações.

A personagem Giulia é uma modelo da agência de Blanche, a mesma agenciadora de Angel e Giovanna, as protagonistas da trama. Giulia fará par romântico com Giotto (Johnny Massaro) e enfrentará alguns problemas como o preconceito por se envolver com um rapaz branco. “Ela é floral, ela é luz. A personagem é feliz”, revela Iza. “Nós não vamos revelar de qual cidade ela é. Mas a Giulia terá o meu sotaque, não precisei mudar nada”, garante.

Iza Moreira integrará o núcleo da agência de Blanche. (ASCOM / TV GLOBO)

Para conseguir um papel em Verdades Secretas II, tudo foi se encaixando como se estivesse escrito pelo destino. Ao saber que os testes para a novela estavam abertos para as modelos, Iza procurou sua agência e pediu uma oportunidade. Em um trabalho como modelo, Iza acabou descobrindo por meio de um amigo, que trabalhava na série, a existência de um papel compatível com o seu perfil. O papel de Giulia era uma modelo negra de fora do eixo Rio/São Paulo. “Fiz o teste e quando descobri, era o papel que o meu amigo também tinha cogitado para mim”, conta.

Após conseguir o papel, a atriz manteve segredo até dos amigos. Tudo só veio a público por outros atores, que divulgaram fotos nas redes sociais marcando a paraense. “Meus amigos e seguidores só foram saber que eu estava em Verdades Secretas II quando apareci nas redes sociais de outros atores. Aí vieram me perguntar e eu tive que falar”, lembra.

Apesar de já ter o perfil esperado para a Giulia, na preparação de elenco Iza precisou encontrar a felicidade latente da personagem. Vivendo há alguns anos longe da família e em isolamento por causa da pandemia do novo coronavírus, Iza buscou a característica marcante da personagem - a felicidade. “Ela é diferente do momento que eu estava vivendo, principalmente por causa da pandemia. Por ter ficado em casa isolada. O preparador de elenco disse para mim 'você tem que encontrar a Giulia dentro de você. Eu sei que ela está aí'”, relembra.

Giulia (Iza Moreira) irá sofrer no relacionamento com Giotto (Johnny Massaro). (TV Globo / Fábio Rocha)

Verdades Secretas que chamou a atenção por tratar de vários assuntos polêmicos como a prostituição e drogas no mundo da moda, promete ainda mais cenas quentes e o debate de muitos assuntos nesta nova temporada.

Sobre a polêmica do “book rosa”, Iza é taxativa que a novela é uma ficção e essa prática não pode ser entendida como generalizada. “Eu trabalho há vários anos como modelo e isso nunca aconteceu comigo. Nunca tive qualquer proposta nesse sentido. Mas a gente sabe que há agências, que não são sérias, uma minoria do submundo, que fazem isso”.

Iza interpretou Fran elogiada série da Netflix "Boca a Boca". (Reprodução / Netflix)

‘Verdades Secretas 2’ é uma novela original Globoplay, desenvolvida pelos Estúdios Globo, criada e escrita por Walcyr Carrasco, com Nelson Nadotti, Márcio Haiduck e Vinicius Vianna. A direção artística é de Amora Mautner, com direção de Isabella Gabaglia, Bruno Safadi, Fellipe Barbosa e Gabriela Amaral. A produção é de Barbara Monteiro e Isabel Ribeiro, e a direção de Gênero é de José Luiz Villamarim.

A paraense convida a todos para apreciarem a trama com os primeiros dez episódios disponíveis. “Vejam Verdades Secretas 2. A novela está maravilhosa. A trilha sonora está sensacional, a fotografia, a equipe, a direção de arte, o elenco, tudo”, convida.