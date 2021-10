Verdades Secretas 2 esgotou estoque de tapa-sexo devido recorde de cenas eróticas

A nova temporada de Verdades Secretas promete aquecer o público em torno de cenas eróticas. Dos 50 episódios gravados, 67 cenas de sexo serão exibidas, ou seja, os espectadores irão ver mais transas do que capítulos, um recorde na trama de Walcyr Carrasco. A série está prevista para estrear nesta quarta-feira (20). As informações são do Adoro Cinema.

A produção bateu um recorde tão grande que, devido as cenas eróticas, a equipe de figurino esgotou o estoque de tapa-sexo à venda no Rio de Janeiro e São Paulo. Em média, mais de 300 foram usados durante as filmagens. Pela sequência de erotismo ser grande, quando for exibida em TV aberta, a obra ganhará uma versão 'light', com menos conteúdo sexual e nudez. Porém, aqueles que quiserem conferir detalhes podem acessar a plataforma de streaming da emissora, o Globoplay, e assistir os cortes originais.

Uma das cenas mais aguardadas pelos fãs e mais ardente do longa será protagonizada por Camila Queiroz e Rômulo Estrela, dentro do banheiro de uma boate. Outras sequências na rua e estacionamento também foram gravadas, além de conteúdos sadomasoquistas envolvendo Gabriel Braga Nunes, que interpreta Percy, cliente de Angel (Camila Queiroz).