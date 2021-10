'Lambe assim', ensina professora que guiou as cenas de sexo de Verdades Secretas 2

A estreia de 'Verdades Secretas 2', que acontecerá nesta quarta-feira (20), vem deixando os amantes da trama enlouquecidos devido aos spoilers com cenas para lá de picantes. Porém, poucos sabem que tudo na produção é coreografado e atrizes como Camila Queiroz, Agatha Moreira e Paula Burlamaqui precisaram da ajuda da empresária e coach de danças sensuais, Grazzy Brugner, para deixar as cenas de sexo e das preliminares ainda mais bonitas e excitantes na TV. As informações são do Uol.

"No set, eu vou guiando junto com a diretora, Amora Mautner. Ela fala o que quer, estudamos o cenário, então vou dizendo: Lambe o rosto dele assim, pega no rosto dele assim”, comentou a especialista. Segundo ela, a primeira dica que deu às atrizes do longa foi treinar o alongamento, pois toda a sensualidade está ligada a quanto a pessoa é flexível. "Porque aí é possível desenhar um movimento do corpo com audácia, alongar a perna, subir no joelho para deixar o bumbum mais empinado", frisou.

Apesar das aulas ensaiadas para a produção, Grazzy revelou que tudo pode ser repetido em casa. "É uma questão do erotismo, de entender que o gostoso é provocar, para aumentar o nível de tesão. Dá para ver as cenas e se inspirar".

De acordo com informações, a nova temporada de 'Verdades Secretas' terá um recorde de cenas de sexo. Dos 50 novos episódios, 67 cenas terão conteúdos sexuais, ou seja, o público verá mais transas do que capítulos. Um dos registros mais aguardados pelos fãs é uma sequência picante entre Camila Queiroz e Rômulo Estrela, dentro do banheiro de uma boate.