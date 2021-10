Beijo grego: Saiba o que é prática sexual exibida em 'Verdades Secretas 2'

Uma cena na nova temporada de "Verdades Secretas 2", demonstrando uma prática muito usada nas relações sexuais, vem deixando os internautas enlouquecidos. O registro picante, que mostra o momento exato em que um dos companheiros da transa realiza uma técnica de anilíngua no parceiro, gerou curiosidade naqueles que não conheciam a prática. A técnica abordada é o famoso beijo grego, um estímulo sexual do ânus com a língua. As informações são do Metrópoles.

Segundo o terapeuta sexual André Almeida, o momento proporciona prazer tanto em homens como mulheres, já que o ânus é uma zona erógena rodeado de terminações nervosas, mas, devido preconceitos que vieram desde a antiguidade, a estimulações anal se tornou algo visto como "não saudável".

"Teóricos conservadores começaram a estudar o sexo e classificaram como algo não saudável os comportamentos que não eram para fim reprodutivos e isso talvez gerou preconceito em cima de práticas que não envolva sexo com penetração", explicou.

A polêmica gira muito em torno do machismo, onde homens entendem que qualquer interação com o ânus pode prejudicar a sua masculinidade, acabando por se privar de viver outros estímulos e prazeres.

Caso queira experimentar, com a boa e velha comunicação entre os casais, esse estigma pode ser quebrado. Após uma boa higienização da região, a prática pode ser iniciada de maneira calma e cuidadosa. "Comece interagindo com a região das nádegas, dê uns beijos, passe a mão e vá chegando na região anal de acordo com o conforto dos envolvidos", disse o especialista. Depois, é só se deixar levar pelo momento e se render aos prazeres da vida.