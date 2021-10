Rômulo Estrela revela que nunca fez tantas cenas de sexo na carreira

Capa da edição de outubro da revista Quem, o ator Rômulo Estrela, que interpreta um policial civil em Verdades Secretas 2, revelou que nunca fez tantas cenas de sexo na carreira. A nova temporada da trama, que estreou na noite de quarta-feira (20), vem fazendo sucesso entre os internautas por suas cenas pra lá de ousadas.

"Para mim, foi muito novo gravar tantas cenas de sexo, usar o tapa-sexo o tempo inteiro. Temos muitas cenas nesse lugar, mas tivemos, ao mesmo tempo, uma tranquilidade para ficar assim porque, desde o início, teve um papo com a direção, principalmente com a Amora, em que colocamos na mesa o que nos deixava confortáveis – ou não – para fazermos as cenas de sexo, que ao contrário do que todo mundo imagina, são extremamente trabalhosas, difíceis e cansativas. Às vezes, fazemos só uma cena de sexo o dia inteiro", contou.

Na entrevista, ele declarou que se adaptou muito rápido para protagonizar as cenas quentes, pois sempre usa seu corpo como uma ferramenta de trabalho para poder se aproximar exatamente do personagem. Visto como um símbolo sexual, ele refletiu sobre seus privilégios e padrões impostos pela sociedade. "Estou em um lugar hoje: homem, branco, hétero, cis normativo e galã de novela que assume um posto de símbolo sexual e a única coisa que quero colocar para as pessoas é que não precisamos ser esse homem viril o tempo inteiro", refletiu, declarando que homens podem ser femininos, sexies e sensiveis.

Segundo informações, o ator será o grande protagonista da cena de sexo mais 'picante' da obra, ao lado de Camila Queiroz.