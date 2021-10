Internautas repercutem estreia de Verdades Secretas 2: 'Pegaria a série inteira'

Os internautas que acompanharam a transmissão do episódio inaugural de "Verdades Secretas 2", pela plataforma de streaming Globoplay, nesta quarta-feira (20), repercutiram as cenas da produção da Globo. A primeira novela feita diretamente para o streaming trouxe personagens conhecidos do público e cenas picantes. Já nos trailers, um beijo grego durante uma cena de sexo entre dois personagens masculinos chamou a atenção dos espectadores.

As cenas apresentadas no capítulo também foram ressaltadas por diversos internautas. "Se o Rômulo Estrela me pega assim eu nem sei do que eu seria capaz", diz um internauta. Até a cantora Luísa Sonza entrou na conversa e admitiu que pegaria todo o elenco da série. “Pqp essa série tá com muita gente gostosa amei. Gente, eu pegaria essa série inteira”, disse ela.

‘Verdades Secretas 2’ é uma continuação da primeira fase da trama exibida em 2015. Na narrativa atual, o tema book rosa, muito repercutido na primeira temporada, voltará à tona quando Angel, vivida por Camila Queiroz, retornará à prática para sustentar o filho de 5 anos. A série vem dando o que falar antes mesmo do seu lançamento, devido as fotos e cenas picantes divulgadas como 'spoilers' para atiçar o público.

Confira o que os twitteiros falaram sobre o primeiro episódio: