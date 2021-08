Rainer Cadete define sexualidade como 'fora da caixinha'

O ator Rainer Cadete não define de maneira rígida a sua sexualidade. O ator que volta para interpretar Visky em "Verdades Secretas 2" revelou, em entrevista ao jornal Extra, que se autodefine como "fora da caixinha". "Não vejo a sexualidade como algo concreto que você vai colocar em um molde na parede. Ela tem este lugar de nos surpreender de várias maneiras. Acho que existem várias sexualidades e elas fluem, me sinto assim", afirmou.

O artista se sente bem próximo do personagem Visky, de “Verdades Secretas”, que volta a exibição na Globo na terça-feira, e em seguida com uma nova temporada no Globoplay. A sexualidade fluida continuará sendo abordado na trama de Visky na novela. O booker da agência de modelos se dizia um gay convicto, mas ia para cama de Lourdeca, secretária da empresa, vivida pela atriz Dida Camero. Na próxima temporada, ainda sem data estipulada para a estreia, Cadete antecipa que o personagem estará entendendo isso melhor.

Cadete tem trabalhado em média de 11 horas diárias de gravações, que começaram em abril deste ano. Para o personagem, ele emagreceu 15 quilos, mudou a dieta e a rotina de exercícios com nutricionista e personal trainer, faz sessões de fonoaudiologia e aulas de dança vogue. Cadete também tem tomado sol nu para tirar a marca da sunga.

"A novela está mais erótica. Essas canetinhas estão mais acentuadas, o que eu acho fantástico. Porque não há nada mais natural e normal que o corpo humano e o sexo. Aceito meu corpo como ele é. Vivemos muitos anos com essa caretice de não mostrar sexo. Todo mundo faz, só que é tabu, no cinema e na TV brasileira. Acho muito bacana mexer com os preconceitos, adoro problematizar e trazer questões saudáveis, para discutirmos de maneira madura", falou.