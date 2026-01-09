Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rafa Uccman e Lucas Guedez chegam a Belém para os Ensaios da Anitta

Dupla desembarcou na capital paraense nesta sexta-feira (9) e atendeu fãs na porta do hotel

Hannah Franco
fonte

Influenciadores Rafa Uccman e Lucas Guedez desembarcam em Belém para os Ensaios da Anitta (Reprodução/George Ruschel)

Os influenciadores digitais Rafa Uccman e Lucas Guedez desembarcaram em Belém na noite desta sexta-feira (9) para participar dos Ensaios da Anitta, que acontecem neste sábado (10), no Estádio do Mangueirão. O evento marca a abertura da temporada 2026 da turnê de pré-Carnaval da cantora e será a primeira vez que o projeto passa pela Região Norte.

Na chegada à capital paraense, os influenciadores foram recebidos por fãs em frente ao hotel onde estão hospedados. Rafa e Lucas posaram para fotos, gravaram vídeos e atenderam seguidores que aguardavam desde o início da noite.

VEJA  MAIS

image Álvaro desembarca em Belém para os Ensaios da Anitta
Criador de conteúdo atendeu fãs na Estação das Docas nesta sexta-feira (9)

image VÍDEO: Álvaro prova comidas típicas do Pará e reage ao tacacá: 'Joelma, você me paga'
Influenciador está na capital paraense para acompanhar os Ensaios da Anitta e compartilhou reações aos pratos típicos

Eles se juntam ao também influenciador Álvaro, que chegou mais cedo em Belém e aproveitou para conhecer a cidade. Em publicações nas redes sociais, ele comentou que o grupo pretende visitar festas de aparelhagens, também conhecidas como “rock doido”, antes do dia dos ensaios.

Rafa Uccman, Lucas Guedez e Álvaro integram o círculo próximo da cantora e costumam acompanhar Anitta em diferentes etapas da turnê de pré-Carnaval.

Os ingressos para o evento na capital paraense foram esgotados poucos dias antes do show, reforçando a expectativa do público para a estreia dos Ensaios da Anitta em solo nortista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

celebridades

ensaios da anitta

lucas guedez

Rafa Uccman

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FIGURINO

Anitta abre pasta com spoilers dos looks do Ensaios em rede social

Cantora mostrou detalhes de peças que serão usadas durante a turnê Cosmos

09.01.26 18h36

REALITY

Saiba quem são os paraenses da Casa de Vidro do BBB 26

Marciele Albuquerque e Ricardinho Freestyle disputam vagas nortista

09.01.26 14h55

música

Ferrugem libera spoiler de 'Sentimento', seu novo álbum

Projeto terá 12 faixas inéditas, duas já foram lançadas

09.01.26 14h27

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

Exposição em Belém oferece contação de histórias gratuita para crianças nas sextas-feiras de janeiro

Ação integra mostra de Evelyn Cruvinel e convida público mirim a participar da construção da atividade lúdica

09.01.26 13h41

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

memória

Relembre os ex-BBBs que morreram após deixarem a casa mais vigiada do Brasil

Participantes marcaram milhões de telespectadores com sua personalidade e carisma dentro de um dos maiores realities do país.

09.01.26 17h11

câncer de mama

Quem é Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega que está com câncer aos 24 anos

Desde que abriu seu diagnóstico no Instagram, ganhou mais de 100 mil seguidores. Até a publicação desta matéria, mais de 272 mil pessoas acompanhavam o perfil da jovem.

09.01.26 14h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda