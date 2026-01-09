Rafa Uccman e Lucas Guedez chegam a Belém para os Ensaios da Anitta

Os influenciadores digitais Rafa Uccman e Lucas Guedez desembarcaram em Belém na noite desta sexta-feira (9) para participar dos Ensaios da Anitta, que acontecem neste sábado (10), no Estádio do Mangueirão. O evento marca a abertura da temporada 2026 da turnê de pré-Carnaval da cantora e será a primeira vez que o projeto passa pela Região Norte.

Na chegada à capital paraense, os influenciadores foram recebidos por fãs em frente ao hotel onde estão hospedados. Rafa e Lucas posaram para fotos, gravaram vídeos e atenderam seguidores que aguardavam desde o início da noite.

Eles se juntam ao também influenciador Álvaro, que chegou mais cedo em Belém e aproveitou para conhecer a cidade. Em publicações nas redes sociais, ele comentou que o grupo pretende visitar festas de aparelhagens, também conhecidas como “rock doido”, antes do dia dos ensaios.

Rafa Uccman, Lucas Guedez e Álvaro integram o círculo próximo da cantora e costumam acompanhar Anitta em diferentes etapas da turnê de pré-Carnaval.

Os ingressos para o evento na capital paraense foram esgotados poucos dias antes do show, reforçando a expectativa do público para a estreia dos Ensaios da Anitta em solo nortista.