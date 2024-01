Quem São Eles celebra 78 anos de história com arrastão carnavalesco pelas ruas de Belém

A travessa Wandenkolk, no bairro do Umarizal, em Belém, ficou tomada por brincantes e membros da escola de samba Quem são Eles. O motivo de tanta movimentação neste domingo (28) foi a comemoração dos 78 anos de fundação da agremiação, que é uma das mais tradicionais da capital paraense.

Trajando roupas características, nas cores roxa e branca, os brincantes se concentraram em frente à sede da escola para celebrar o aniversário da Império Quem São Eles. Por volta das 17h, a rua já estava tomada pelos membros da escola, que cantavam juntos músicas de samba enredo tradicionais da agremiação. Tudo estava sendo coordenado pelo batuque dos tambores e pelas vozes de todos cantando juntos os hinos da escola.

O presidente da Quem São Eles, Geraldo Cavaco, esteve coordenando toda a festa e acompanhou de perto a saída do desfile pelas ruas de Belém. Para o carnavalesco, os 78 anos da escola são um marco histórico para todos que integram a comunidade.

Presidente da escola de samba, Geraldo Cavaco (Foto: Marx Vasconcelos)

"A Quem São Eles é representada por diversas famílias que fizeram parte da sua história. O mais importante é celebrar o sentimento que nós temos pela escola, porque todos aqui demonstram o amor e o respeito pela agremiação. Hoje estamos abraçando a Quem São Eles em um momento único", salienta Cavaco.

Geraldo também garante que a festa de aniversário da escola já funciona como um pré-carnaval para eles, que estão se preparando com muita dedicação para os desfiles das escolas de Samba de Belém, que ocorre no dia 23 de fevereiro na Aldeia Cabana.

"Nossa concentração hoje já aumenta a expectativa pro carnaval, com os preparativos, os ensaios e com os arrastões que estamos fazendo. Vamos assim, com essa movimentação, até o Carnaval", garante o presidente da escola.

Antes do desfile de celebração sair da concentração, todos os brincantes se reuniram para bater o parabéns da Quem São Eles, que teve o tradicional bolo de aniversário decorado com os símbolos da escola de samba. Após as devidas homenagens realizadas, com fogos de artifício e muitas palmas, todos seguiram desfilando pela Travessa Wandenkolk.

O percurso da festa compreendeu a Rua João Balbi, a Avenida Visconde de Souza Franco e por fim a rua Rua Vinte e Oito de Setembro, onde o arrastão foi finalizado em frente ao Sindicato dos Bancários.

PAIXÃO DE GERAÇÕES

Dona Margarida Malá, de 81 anos, se manteve animada durante todo o festejo. Ela, que é uma veterana da escola, conta que a Quem São Eles simboliza a sua felicidade.

Dona Margarida Malá, uma das veteranas da escola (Foto: Marx Vasconcelos)

"Aqui eu me sinto muito bem, porque to com 81 e comecei na escola com 17 anos, eu fui porta-bandeira. A Quem São Eles significa diversão pra mim, porque é nela que eu me divertia", relata a idosa.

A festa de aniversário da Quem são Eles celebrou a história dos veteranos da escola, mas também abriu espaço para que os mais jovens expressassem seu amor pela agremiação.

A musa da Quem São Eles, Letícia Santana, tem 28 anos e não parou de sambar enquanto o arrastão não terminou. Ela afirma que a emoção toma conta quando ela está representando a escola..

"Eu tenho orgulho de dizer que eu sou uma pequena parte da história enorme dá Quem São Eles. Estar na escola, nos seus 78 anos, é um marco incrível, to nervosa, é como se eu tivesse aqui pela primeira vez", explica a musa.

Letícia Santana, musa da Quem São Eles (Foto: Marx Vasconcelos)

Letícia acredita que os 78 anos de história da agremiação são um legado que precisa continuar sendo admirado pelos jovens da escola.

"A nossa velha guarda é o nosso ouro, então eu respeito muito o chão que eles vieram, a história que eles trazem, e nós, que somos mais novos, só temos que reverenciar tudo o que eles representam aqui no Castelão do samba".

ANIMAÇÃO CONTAGIANTE

O arrastão da Quem São Eles seguiu em Belém como tradicionalmente desfilam as escolas de samba. Na frente, os casais de mestre-sala e porta-bandeira lideravam a festa da escola, ostentando com orgulho os símbolos da escola. Mais atrás, rainha de bateria, musa e dezenas de brincantes mantinham uma agitação frenética seguindo sempre o ritmo da batida dos tambores.

Não faltou samba no pé durante a comemoração dos 78 anos da escola (Foto: Marx Vasconcelos)

Essa animação que percorreu as ruas de Belém foi propagada não só pelos brincantes, mas também pelos músicos que não deixavam a energia baixar em nenhum momento. O intérprete Wando Sedução entrou para a Quem São Eles neste ano e afirma que se sente honrado de cantar os hinos da escola em uma data tão importante.

"É um momento único e maravilhoso na minha carreira de cantor participar de uma celebração dessa grandiosidade, os 78 anos de uma das escolas de samba mais tradicionais de Belém, e eu sou muito grato por estar fazendo parte dessa história", diz o intérprete.

Wando Sedução é um dos intérpretes da Quem São Eles (Foto: Marx Vasconcelos)

O sambista salienta que a alegria dos integrantes da agremiação contagia e aumenta as expectativas para os desfiles das escolas de samba do carnaval de 2024, em Belém.

"É um pré-carnaval da maior qualidade, você vê a animação dos brincantes, todo mundo comprometido, com amor, com a letra na ponta da língua. O Carnaval esse ano vai ser maravilhoso, sem dúvida nenhuma", garante o cantor.