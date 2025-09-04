Quadrinista paraense leva Amazônia à Bienal de Quadrinhos de Curitiba 2025

O quadrinista e artista visual paraense Leonardo Dressant é um dos representantes do Pará na 8ª Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que iniciou nesta quinta-feira (4) e segue até domingo (7). O evento, considerado um dos maiores encontros de histórias em quadrinhos do país, tem como tema “Futuros Possíveis”, com discussões sobre emergência climática, diversidade, fluxos migratórios, inteligência artificial e democracia.

VEJA MAIS

Na próxima sexta-feira (5), às 16h, Dressant participa da roda de conversa “Quadrinhos e ilustrações amazônicas em tempos de emergência climática”, no Palco Ocupa. A presença do artista reforça a visibilidade da produção cultural da Amazônia em um espaço de alcance nacional e internacional.

Trajetória e produção artística

Nascido em Breves, no arquipélago do Marajó, Dressant construiu carreira marcada pelo diálogo entre narrativas da floresta, crítica social e humor. Seu trabalho transita entre quadrinhos, literatura e ilustração, explorando lendas e personagens do imaginário amazônico.

Em 2025, o artista participou da Flipelô (Festa Literária Internacional do Pelourinho), em Salvador, e da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, em Belém, ocasião em que lançou sua obra mais recente,"A Batalha nas Sombras", inspirada em mitos da região. Também esteve presente em debates, podcasts e bate-papos, sempre com a Amazônia como centro narrativo.