Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quadrinista paraense leva Amazônia à Bienal de Quadrinhos de Curitiba 2025

Leonardo Dressant participa de debate na capital paranaense sobre arte e emergência climática

O Liberal
fonte

Quadrinista Leonardo Dressant (Marcely-Gomes)

O quadrinista e artista visual paraense Leonardo Dressant é um dos representantes do Pará na 8ª Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que iniciou nesta quinta-feira (4) e segue até domingo (7). O evento, considerado um dos maiores encontros de histórias em quadrinhos do país, tem como tema “Futuros Possíveis”, com discussões sobre emergência climática, diversidade, fluxos migratórios, inteligência artificial e democracia.

VEJA MAIS

image Quadrinista paraense Bruno Abdias vence concurso internacional de novos talentos
O quadrinista paraense Bruno Abdias, 41 anos, compartilhou em seu Instagram que venceu o programa de novos talentos da editora norte-americana Top Cow

image Quadrinista paraense Joe Bennett entra no mercado dos NFTs com personagens originais
Mercado que movimento mais de 3,2 bilhões de reais caiu no gosto de criadores de conteúdos, artistas digitais e colecionadores de arte

image Herói paraense criado pelo quadrinista Alan Yango é alvo de campanha de financiamento
Histórias de 'Maximus' devem virar edição única, reunindo cinco volumes já lançados

Na próxima sexta-feira (5), às 16h, Dressant participa da roda de conversaQuadrinhos e ilustrações amazônicas em tempos de emergência climática”, no Palco Ocupa. A presença do artista reforça a visibilidade da produção cultural da Amazônia em um espaço de alcance nacional e internacional.

Trajetória e produção artística

Nascido em Breves, no arquipélago do Marajó, Dressant construiu carreira marcada pelo diálogo entre narrativas da floresta, crítica social e humor. Seu trabalho transita entre quadrinhos, literatura e ilustração, explorando lendas e personagens do imaginário amazônico.

Em 2025, o artista participou da Flipelô (Festa Literária Internacional do Pelourinho), em Salvador, e da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, em Belém, ocasião em que lançou sua obra mais recente,"A Batalha nas Sombras", inspirada em mitos da região. Também esteve presente em debates, podcasts e bate-papos, sempre com a Amazônia como centro narrativo.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Quadrinhos

Amazônia

Cultura

Leonardo Dressant

Bienal de Quadrinhos de Curitiba

paraenses

hq
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADES

Antes de apresentação em Belém, Suel lança single inédito ‘Cama de Amigos’

Neste sábado, 06, o artista apresenta o Pôr do Suel em Belém

04.09.25 13h50

INSCRIÇÕES

Pará recebe pela 1ª vez Festival Gospel com inscrição gratuita

Cantores Leandro Borges e Fernanda Brum são os jurados

04.09.25 11h59

MODA CIRCULAR

Moda, música e conexão: 'No Garimpo' ganha as ruas de Belém no domingo (7)

Evento chamado 'No Garimpo' mostra o movimento da moda urbana de Belém

03.09.25 20h27

SUCESSO

Délcio Luiz celebra 35 anos de carreira com novos projetos e carinho do público paraense

Com shows cheios e carinho do público paraense, cantor do Nosso Tom e Cabanagem, e sonha em gravar com Djavan

03.09.25 12h38

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Apresentador Raul Gil é internado em hospital nesta quinta-feira (4)

Apresentador de 87 anos foi levado à unidade de saúde; estado de saúde não foi informado

04.09.25 8h02

ESPETÁCULO

Theatro da Paz recebe peça com Renata Sorrah em parceria com a Companhia Brasileira de Teatro

Peça dirigida por Marcio Abreu será apresentada entre os dias 5 e 7 de setembro, com ingressos já disponíveis

04.09.25 8h00

CINEMA

Filme de ficção 'Te Vejo na Próxima Saída do Boi’ inicia filmagens em São Caetano de Odivelas

O município paraense recebe as filmagens do curta-metragem de ficção entre os dias 5 e 11 de setembro

04.09.25 12h40

'Musa Amazônida'

Isabelle Nogueira posta fotos de biquíni em ilha paradisíaca; seguidores elogiam

A influenciadora digital aproveitou as suas "mini-férias" para visitar o México

02.09.25 15h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda