Quadrinista paraense Joe Bennett entra no mercado dos NFTs com personagens originais

Um novo mercado digital de obras está dominando o business mundial. Batizado com a sigla NFT (Non-Fungible Tokens) traduzido para “tokens não-fungívei”, uma tecnologia que permite adquirir e validar propriedade de arquivos digitais. Funciona da seguinte maneira: através de uma tecnologia de blockchain desenvolvida dentro do sistema de criptomoeda Ethereum, pessoas e entidades conseguem trocar arquivos, obras de arte e textos em seus formatos originais. Mesmo parecendo complicado à primeira vista, esse mercado já movimenta mais de 600 milhões de dólares ou 3,2 bilhões de reais e já caiu definitivamente no gosto de criadores de conteúdos, artistas digitais e colecionadores de arte.

No Brasil, quatro artistas locais de renome no cenário internacional, Mike Deodato, o paraense Joe Bennett, Luke Ross e Paula Klien - representados pela Metaverse Agency, participarão com trabalhos inéditos do lançamento da primeira plataforma aberta para esse mercado por aqui, a Binance NFT, no próximo dia 12 de julho.

O desenhista de histórias em quadrinhos, o paraense Joe Bennett, conhecido principalmente por seus trabalhos na Marvel e na DC Comics explica que ainda está se familiarizando com esse novo mercado. “Na verdade, ainda não entendo bem dessa nova forma de venda. A ideia de integrar esse mercado foi do meu agente. Ele que decidiu me enveredar por esse caminho, me convidou e eu aceitei”, resume.

Para que sua obra pudesse fazer parte desse novo mercado foram feitas algumas exigências. “Teria que ser algo sem domínio nenhum de nenhuma editora. Por isso, eu sugeri os meus personagens. Assim, apresentei o Esquadrão Amazônia para o pessoal da plataforma e eles aceitaram”, conta.

Por ser algo novo, o artista prefere ainda não criar expectativas sobre esse novo mercado. “Em termos de número ainda não dá, porque não entendo da plataforma, mas eu espero que seja bem recebida, que faça sucesso, tanto no meu caso como de todos os envolvidos", afirma.

Para ele, tudo o que possibilita comercializar as obras produzidas por artistas é sempre bem-vindo. “O artista é um grande batalhador. Batalhamos todos os dias fazendo arte, o que é muito difícil no mundo, mas principalmente no Brasil. Por isso, torço para que as coisas caminhem para um lado positivo, que seja uma nova forma mercado que se abre para abraçar os artistas e o material que eles produzem”, opina.

De maneira geral, a ideia é disponibilizar coleções de artistas, times e marcas em formato digital aos usuários. “O nosso objetivo é fornecer a maior plataforma comercial de NFTs do mundo com a melhor experiência de ‘cunhagem’ (minting), compra e troca, alavancando as soluções mais rápidas e mais baratas alimentadas pela comunidade e infraestrutura blockchain da Binance”, explica a responsável pela Binance NFT, Helen Hai.

Para o lançamento de sua plataforma de NFTs, foram selecionados globalmente, um grupo de 100 artistas, que se destacam por seus diferenciados trabalhos no mercado das artes e da economia criativa. Com isso, a responsável garante que a plataforma terá uma programação completa de exposições e leilões globais, que apresentará os principais artistas e conteúdos exclusivos.

De acordo com o fundador e CEO Byron Mendes, da Metaverse Agency, essa será a primeira agência de criptoarte do país. "O apoio a artistas tão emblemáticos da primeira geração do NFT no Brasil é fundamental para que experimentem outros formatos de viabilizar suas obras de trabalho colaborativo, representando modelos diferenciados de criação artística. Isso tudo é possível graças às inúmeras possibilidades da tecnologia blockchain e dá características únicas dos NFTs", ressalta.

Agende-se: Lançamento de Coleções de Criptoartistas em NFT, pela Metaverse Agency. Dia: segunda-feira, 12 de julho. plataforma Portion

Agende-se: Lançamento de Coleções de Criptoartistas em NFT, pela Metaverse Agency. Dia: segunda-feira, 12 de julho. plataforma Portion (https://portion.io/). Visualização: https://docs.google.com/ document/d/ 1FLmu7zsUNJFQV40wtdERB_ DZK1XhbAYfTkVpUTvSDRc/edit