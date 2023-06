Quadrinista paraense Bruno Abdias vence concurso internacional de novos talentos

O quadrinista paraense Bruno Abdias, 41 anos, compartilhou na quarta-feira, 21, em seu Instagram que venceu o programa de novos talentos da editora norte-americana Top Cow. Ao todo, 4 mil artistas de vários países participaram, no entanto, apenas o ilustrador e o escritor William 'Billy' Muggleberg III foram aprovados.⁠ “Uau!! Finalmente posso falar sobre isso!”, declarou Bruno.

O artista paraense e radicado no Ceará entrou em um processo seletivo concorrido. A empresa realizadora, Top Cow, é responsável por títulos como"The Walking Dead", "The Darkness", "Cyberforce" e "Witchblade". O objetivo do projeto era de selecionar os artistas com base em um roteiro de sete páginas, onde cada ilustrador teve o prazo de um ano para elaborar e entregar no formato exigido pelo mercado estadunidense. O próprio fundador da empresa Marc Silvestri escolheu os vencedores. E cada um recebeu R$ 5 mil.

Bruno escreveu no Twitter em inglês a notícia :

E, no Instagram, escreveu em português que ainda não acreditava na notícia. O prêmio é referente ao ano de 2022. “Uau!! Finalmente posso falar sobre isso! Ainda não acredito que consegui vencer o Top Cow Talent Hunt 2022!! Imagina ser escolhido pelo Marc Silvestri!!?”, disse.

Artistas e fãs comentaram na postagem parabenizando o talento de Bruno. Confira a publicação