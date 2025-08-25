Capa Jornal Amazônia
Prêmio Sebrae Amazônia de Música será nesta terça (26), no Theatro da Paz

A celebração vai premiar artistas em 28 categorias e homenageia os 30 anos de carreira de Joelma

Gustavo Vilhena*
fonte

Emanuele Paz, Patricia Yamazaki e Reiner disputam como Artista Revelação. (Divulgação)

A noite desta terça-feira (26), no Theatro da Paz, reúne dezenas de artistas da música regional para uma premiação com 28 categorias. O Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025 será transmitido ao vivo pela TV Cultura do Pará e pelo Portal Cultura, permitindo que o público acompanhe em tempo real a celebração que projeta a diversidade sonora da Amazônia para o mundo.

Além da grande festa da música amazônica e do encontro entre finalistas e convidados, a cerimônia também revelará o Artista Revelação de 2025, escolhido por voto popular entre os dias 14 e 25 de agosto.

Realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e da Lei Estadual Semear, com apoio da Secult, o evento busca fortalecer a música regional e reunir artistas de diferentes gerações. “O Prêmio reafirma sua missão de fortalecer a música amazônica e garantir que a população se reconheça nesse movimento, que já faz parte da história cultural da região. Será uma noite marcante, reunindo artistas de todos os estados da Amazônia Legal e celebrando a diversidade de sons criados em 2024”, diz Arthur Espíndola, idealizador do projeto.

A homenageada da noite será a cantora Joelma, ícone da música amazônica no Brasil e no mundo. Em 2025, a artista completa 30 anos de carreira. Para celebrar a data, seu repertório será reinterpretado por diversos artistas finalistas do prêmio, representando todos os estados da Amazônia. “Cada artista vai colocar seu DNA em canções do repertório da Joelma, nossa homenageada. Será um momento emocionante, uma verdadeira celebração da trajetória dela”, explica Arthur.

Com votação popular encerrada no dia 25 de agosto, concorrem ao prêmio na categoria Artista Revelação:

Emanuele Paz (MA): Cantora maranhense com forte influência do reggae, sua performance busca exaltar as narrativas periféricas com uma voz suave e potente.

Patricia Yamazaki (RO): Pianista erudita que construiu sua trajetória desde os dois anos de idade, passando pelo violino e pelo violoncelo. Hoje, se destaca em concursos no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos.

Reiner (PA): Cantor e compositor que, há alguns anos, consolida-se como uma das grandes potências da música paraense. Ele lançou seu primeiro disco em outubro do ano passado.

A curadoria do evento, representando cada estado da Amazônia, foi responsável por avaliar todas as inscrições, selecionar os finalistas e garantir que a diversidade e a riqueza musical fossem refletidas durante a premiação.

Para Arthur Espíndola, realizar a premiação em Belém, às vésperas da COP 30, amplia sua relevância. “Os olhos do mundo estão voltados para cá, e o prêmio mostra que as Amazônias são múltiplas, diversas e criativas. É uma oportunidade única de apresentar essa riqueza cultural para o Brasil e para o mundo”, conclui.

