Veículos do Grupo Liberal estão entre os finalistas do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo no Pará

Os veículos do Grupo Liberal estão entre os finalistas da etapa paraense do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), que reconhece produções sobre empreendedorismo em diferentes formatos. A lista divulgada pelo Sebrae na noite desta terça-feira (19) inclui trabalhos do jornal O Liberal e da TV Liberal nas categorias de Texto, Fotojornalismo e Vídeo.

Na categoria Jornalismo em Texto, o jornal O Liberal concorre com a reportagem “Ver-O-Peso abre portas para a economia e o empreendedorismo paraense”, assinada pela repórter Gabi Gutierrez. A mesma matéria também garantiu uma vaga em Fotojornalismo, com a fotografia de Tarso Sarraf, que destacou a importância do reconhecimento.

“Fico muito feliz em estar mais uma vez na final do Prêmio da Sebrae, na categoria de Fotojornalismo, e também na matéria da Gabi [Gutierrez]. Foi uma matéria muito bacana que a gente fez, eu e ela, de vários dias no Ver-o-Peso. Foi um trabalho muito intenso, além de um trabalho de pesquisa, que envolveu várias pessoas. Isso mostra a credibilidade do Grupo Liberal", disse o fotojornalista.

"E é bacana que nesse momento do ano, da COP 30, a gente está falando sobre empreendedorismo, que é o grande mercado que o Pará está vivendo hoje, Belém, de certa forma. Então, fico muito feliz por estar na final”, disse Sarraf, ao destacar também os demais integrantes da equipe: Camila Moreira (chefia de reportagem), Lázaro Magalhães (direção de conteúdo), Heloá Canali (edição web) e Marcelo Quadros (edição de vídeo).

Ver-O-Peso Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal

Para a repórter Gabi Gutierrez, a produção foi enriquecedora, tanto no sentido profissional quanto no pertencimento paraense. "É muito legal poder trazer essa perspectiva da feira, que vai além dos sabores e da cultura. Ali existem tantas histórias de pessoas que construíram famílias e passam seus empreendimentos de geração em geração”, afirmou. "São pessoas que sustentam suas famílias com base no que comercializam ali. Além disso, quantos empreendimentos não têm no Ver-o-Peso uma porta de entrada? Pessoas que trabalham com gastronomia, com artesanato, vão buscar suas matérias-primas no mercado. É um grande polo dos empreendedores paraenses que querem crescer com o que a gente tem de nosso, da nossa terra", pontuou Gutierrez.

“É muito legal mostrar isso não só para os locais, mas também para o Brasil e para o mundo. Estou muito feliz de fazer parte desse trabalho, muito orgulhosa por essa reportagem estar concorrendo, e muito grata por esse espaço para que o nosso trabalho seja valorizado. Sou muito grata por estar participando disso e também pelo espaço que o Grupo Liberal nos dá”, agradeceu a repórter.

VEJA MAIS

Já na categoria Jornalismo em Vídeo, a TV Liberal disputa com a reportagem “Pupunha: o ouro da Amazônia que alimenta a cultura paraense”, produzida pelo jornalista Carlos Brito.

"Ser finalista do Prêmio Sebrae é uma honra. Estamos em êxtase com essa notícia. Saber que nosso trabalho foi reconhecido por uma instituição com essa força e credibilidade, como é o Sebrae, nos dá fôlego pra seguirmos com nossa missão. Um trabalho feito por paraenses apaixonados por esse Estado tão rico e vibrante", festejou Brito.

Além do Grupo Liberal, também estão entre os finalistas veículos como Diário do Pará, Diário Online, Rádio CBN Amazônia Belém, Rádio Cultura do Pará, TV Cultura do Pará e Agência Cenarium. Na categoria especial Jornalismo Universitário, concorrem trabalhos da Universidade da Amazônia (Unama), Universidade Federal do Pará (UFPA) e Faculdade Estácio do Pará.

A etapa paraense do prêmio vai premiar os primeiros colocados em cada categoria com MacBooks, além de troféus e certificados. Os vencedores estaduais avançam para a fase regional, que classificará os trabalhos para a grande final nacional, em Brasília.

Criado pelo Sebrae, o Prêmio Sebrae de Jornalismo se consolidou como referência ao prestigiar reportagens que dão visibilidade ao empreendedorismo, à inovação e ao desenvolvimento sustentável no Brasil.