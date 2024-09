Jornalistas de O Liberal e da TV Liberal são destaque no Prêmio Sebrae de Jornalismo

O Grupo Liberal foi destaque na 11ª Edição Estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo, na noite desta quinta-feira (26/9), com trabalhos das equipes do jornal O Liberal e da TV Liberal. Do total de 168 trabalhos jornalísticos inscritos, o fotojornalista Wagner Santana conquistou o 2º lugar, com imagens para a reportagem de O Liberal, “Da venda no ônibus até o sustento de 40 famílias”; enquanto a equipe da TV Liberal, obteve o 3º lugar, com a reportagem do programa “É do Pará: cupuaçu, a fruta amazônica amada em todo lugar”.

O Prêmio Sebrae de Jornalismo reuniu jornalistas, repórteres fotográficos, cinegrafistas e profissionais de mídias sociais, em uma noite de distinção à profissão que, por meio de seus trabalhos cotidianos, contribuem para incentivar e divulgar assuntos diversos, entre eles, o empreendedorismo, foco do Sebrae Pará, promotor da premiação.

Diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo frisou a distinção do Sebrae. “Eu acho interessante essa iniciativa do Sebrae porque coroa o trabalho profissional do jornalista da região. Eu gosto muito de falar que nós, sendo profissionais amazônidas, precisamos cada vez mais falar para a Amazônia, com a voz da Amazônia com a Amazônia, e esse momento celebra isso”, disse Melo.

‘Prêmios nos incentivam a inovar, a seguir encontrando maneiras de contar histórias’, diz Wagner Santana

O fotojornalista Wagner Santana recebe a premiação com gratidão e alegria. “Estou feliz, a ficha não caiu, ser reconhecido com um prêmio desse é muito bom, um incentivo para gente continuar inovando, criando, buscando novas maneiras de contar histórias através da fotografia. Mas, essa conquista não é só minha, é resultado de um trabalho em equipe”, afirmou Wagner. ”E, quero agradecer à Luciana Carvalho, minha colega repórter, no jornal, foi ela quem escreveu a matéria, correu atrás de personagens e eu ganhei esse presente”.

A jornalista e apresentadora do programa “É do Pará”, Tainá Aires recordou da produção que resultou na matéria premiada na noite desta quinta-feira. “A gente fica feliz porque todos nós fazemos este programa com amor. Muitas vezes, a gente vê o produto final e esquece o que está por trás da produção, e, nesse trabalho, mostramos toda a cadeia produtiva. Fomos em uma comunidade em Castanhal, e mostramos do plantio do cupuaçu até o cupulate, o produto final”, afirmou a jornalista.

A equipe de Tainá Aires, na matéria premiada, contou também com o trabalho de profissionais da TV Liberal: Gabrielle Cardoso Macedo; Ivam Oliveira Henriques; Edson Diego Nogueira Feitosa; Raimundo Moraes Silva; Mario Roberto Da Silva Ribeiro e Lucas Pimentel.

Comunicação e Empreendedorismo

O diretor-presidente do Sebrae Pará, Rubens Magno, reiterou que a premiação procura destacar as boas práticas jornalísticas que incentivam o setor produtivo estadual, com estímulo ao empreendedorismo.

“O foco do Sebrae é trabalhar o desenvolvimento para os empresários das economias e isso tudo passa pela comunicação clara, direta e objetiva e esse é o papel dos comunicólogos, de quem trabalha com comunicação e nós estamos na 11 Edição desta premiação e reconhecemos e agradecemos os profissionais que contribuem diariamente, com o empreendedorismo no Pará. A gente está feliz, afirmou Magno.