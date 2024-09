Vencedores do 11º Prêmio Sebrae de Jornalismo serão conhecidos nesta quinta-feira (26)

Os cinco vencedores estaduais da 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo serão conhecidos na noite de quinta-feira (26), em Belém. Os trabalhos que mais se destacaram vão passar para a etapa regional do concurso. O tema central deste ano foi “A contribuição dos pequenos negócios na transformação de realidades locais”. Dos 168 trabalhos inscritos no Pará, 13 são finalistas.

Quatro categorias fazem parte do prêmio: texto, vídeo, áudio e fotojornalismo e a categoria especial Jornalismo Universitário, uma novidade desta edição. Os representantes dos trabalhos vencedores da etapa paraense do concurso receberão Iphones, troféus e certificados. Os primeiros colocados de cada categoria concorrem na fase regional, que classificará os finalistas para a final nacional, realizada em Brasília.

Uma novidade desta edição do prêmio é a realização do Engage Expert, curso promovido pelo Sebrae no Pará em parceria com uma universidade particular nacional para os jornalistas paraenses. A iniciativa faz parte de várias ações que o Sebrae promove junto à categoria para celebrar a 11ª edição do Prêmio e o encerramento dos módulos ocorrerá ainda essa semana.