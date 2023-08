Profissionais do Grupo Liberal conquistam Prêmio Sebrae de Jornalismo

O Prêmio Sebrae de Jornalismo reuniu grande número de profissionais da imprensa e de representantes de veículos de comunicação, no Pará, na cerimônia da 10ª edição do prestigiado evento, na noite desta quinta-feira (24), em Belém. Quatro reportagens produzidas por jornalistas do Grupo Liberal saíram vitoriosas nas categorias Texto, Vídeo e Fotojornalismo.

Os profissionais vencedores receberam troféus, certificados e um prêmio especial. A partir de agora, as premiadas reportagens vão seguir para as disputas regionais e, se vencerem, para a nacional.

A jornalista Tainá Cavalcante, editora do portal OLiberal.com, conquistou o 2ºlugar na categoria Texto, com a reportagem ‘Trabalho com T: empreendedorismo resgata pessoas trans excluídas do mercado de trabalho’. O fotojornalista Tarso Sarraf faturou o segundo lugar na categoria Fotojornalismo, com as fotografias que acompanharam a reportagem Sustentabilidade e empreendedorismo que vem da terra’.

A TV Liberal também saiu duplamente vitoriosa com o 1º e o 3º lugares conquistados, pelo jornalista Gustavo Ferreira, respctivamente com as reportagens ‘Cultivo do abacaxi é fonte de renda de mais de 2 mil famílias em cidade do Pará’ e ‘Empreendedores criam negócios que beneficiam comunidades no Pará’, do jornalista Gustavo Ferreira.

O evento de premiação no Espaço Fra, no bairro do Umarizal, teve como tema central “A contribuição dos pequenos negócios para o desenvolvimento econômico e social do país. Esta edição somou 128 trabalhos inscritos dos municípios de Belém, Barcarena, Marabá, Santarém, Paragominas, Itaituba, Altamira, Ananindeua e Parauapebas.