Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Artistas paraenses celebram indicação ao Prêmio Sebrae Amazônia de Música

O público poderá votar na categoria Artista Revelação até o dia 25 de agosto. A premiação será no dia 26, terça-feira

Bruna Dias
fonte

Irís da Selva é indicado como “Melhor Artista” na categoria Sonoridades Amazônicas (Felipe Bispo / Divulgação)

Com curadoria de vários artistas nortistas, incluindo produtores, artistas e pesquisadores, o Prêmio Sebrae Amazônia de Música anuncia oficialmente os indicados da edição 2025. Nesta etapa o projeto já entra na sua fase final, já que o público vai reconhecer lançamentos de artistas da Amazônia Legal em diversas categorias.

Segundo Arthur Espíndola, idealizador do Prêmio, a lista de indicados é um reflexo da pluralidade musical da região. “Nessa lista tem um mix muito diverso, tanto de artistas de diversos estados da Amazônia, quanto de estilos e gêneros musicais. Estamos muito felizes com o resultado que a curadoria selecionou”, diz.

VEJA MAIS

image Nilson Chaves entra na reta final do lançamento de série de sete músicas
Projeto em homenagem à Amazônia, terá mais uma canção disponibilizada para o público

image UEPA inscreve para Mestrado em Música na Amazônia; veja como fazer
Curso garante oportunidade para graduados em qualquer área do conhecimento e as inscrições vão seguir abertas até o dia 21 de agosto

A curadoria tem representantes de cada estado da Amazônia. Os escolhidos são responsáveis por avaliar todas as inscrições recebidas, selecionar os finalistas e garantir que a diversidade e a riqueza musical da região estejam refletidas na premiação. Carla Cabral, é a representante do Pará, ela é professora da Escola de Música da UFPA, compositora, pesquisadora, produtora cultural e musical.

O processo de seleção avaliou as obras inscritas primeiro na curadoria, agora três finalistas por categoria são anunciados e se inicia uma votação popular para a definição da categoria Artista Revelação, que ocorre entre os dias 14 e 25 de agosto no site do Prêmio Sebrae Amazônia de Música. 

“Todos os curadores são amazônidas. Cada estado da região tem um representante participando da avaliação. Este é um projeto que traz espírito de união, de reconhecer e premiar aquilo que tem o nosso ‘DNA Amazônico’”, destaca Arthur.

Entre as mais diversas categorias, estão concorrendo artistas e obras paraenses, como: Irís da Selva, Tamboiara Amazônia, Flor de Mururé, AQNO, Luê, Melissandra, Agatha Sou, Malu Guedelha, Mocotó Beat, Kléber Benigno, Veropa Session, Joabe Oliveira, Cibelle Donza (Orquestra FILMA), Trio Zona de Conforto, Ana Clara, Fé no Batuque, Os Moreiras, Elô, Viviane Batidão, Samaúma, Gaby Amarantos, Flor de Mururé, Reiner, Balada Kids e Trem da Fantasia.

Indicada como “Melhor Artista” na categoria Samba / Pagode, o Fé no Batuque vem se consolidando cada vez mais na cena artística do Pará. Idealizada pelo sambista e compositor paraense Geraldo Nogueira, que toca pandeiro e faz a voz principal, a roda de samba ainda conta Leandro Lima na voz e cavaco, e no violão tem Neto Melodia.

“Fui o primeiro a receber a notícia, depois passei para o Neto e Leandro. Fiquei muito feliz! A gente vem desenvolvendo há onze anos um trabalho na cidade, fazendo um samba com sotaque paraense e vem lançando nossas músicas autorais. É muito importante para o artista esse tipo de premiação, porque é um reconhecimento também de que ele está no caminho certo. A gente fica muito feliz de ter sido indicado junto com outros irmãos de outros estados aí que fazem samba também pelo Brasil”, disse Geraldo.

O Fé no Batuque, há mais de uma década, realiza uma roda que ocupa o centro da cidade de Belém, com sambistas unidos para cantar e tocar clássicos do samba de raiz.

“Essa indicação se torna ainda mais especial porque estamos entre os nossos, entre artistas do Norte que fazem samba. A gente sabe o quanto é difícil produzir música na Amazônia, nós somos amazônidas todos, sabemos o quanto é difícil ser artista aqui, artista do samba também. Sofremos alguns preconceitos por tocar samba no Norte, mas vamos seguindo, buscando cada vez mais quebrar esses preconceitos e batucando, como o Fé no Batuque faz, com tambor no chão e reverenciando nossas nossos ancestrais, que não podiam batucar, que eram presos. A gente fica feliz de estar sendo indicado, em estar entre os nossos aqui do Norte”, explica o músico.

Irís da Selva é indicada como “Melhor Artista” na categoria Sonoridades Amazônicas. De Belém, o artista tem na sua música a mistura da MPB com fortes elementos do carimbó, carregada de espiritualidade.

Iris transmite para suas canções a sensibilidade e a força das encantarias das águas, com uma poética musical que busca mostrar nas composições a sua percepção nas delicadezas e entrelinhas da vida.  
“Fiquei surpreso ao aparecer entre os selecionados, porque não foi eu quem me escrevi, então eu não sabia do prêmio. Essa indicação na categoria sonoridades me deixou feliz porque tenho um amor pela sonoridade amazônica principalmente no carimbó. Essa identidade sonora é muito importante pra minha forma de fazer arte”, pontua o músico.

Como artistas trans não binário, Irís explica que encontrou na cultura popular a principal forma de comunicar vivencias na Amazônia urbana, através das suas memórias, aprendizados e ansiedades. “Gosto de comunicar de modo que as pessoas sintam junto, cantem junto. Tenho um respeito pelas melodias e as palavras porque entendo que são meios poderoso de se conectar com as pessoas principalmente daqui”, acrescenta.

Recentemente, Íris da Selva lançou a música “Domingo de Tarde”, que faz parte do repertório de seu primeiro álbum de estúdio, previsto para este ano. “É um grande desafio (produzir música no Norte), tem a necessidade de mais estrutura e mais oportunidades de circulação para os artistas daqui se conhecerem e se comunicarem mais, compartilhar nossas vivências e experiências artísticas”, analisa.

A votação popular segue até dia 25, no site, já a premiação ocorre no dia 26 de agosto, no Theatro da Paz, em Belém. O Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025 conta com patrocínio do Sebrae, Banpará e Equatorial Pará, por meio da Lei Semear (Fundação Cultural do Pará) e da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet) e com apoio da Secult. A realização é da Oriente Multi Produções e Milk Produções, em parceria com a Cultura Rede de Comunicação.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

MÚSICA

Djavan anuncia seu 26º disco de inéditas e turnê de 50 anos de carreira

O primeiro álbum do artista "A Voz, o Violão, a Música de Djavan", foi lançado em 1976

19.08.25 12h13

Megadeth anuncia último álbum e turnê de despedida e pede para fãs não ficarem bravos

14.08.25 15h27

MÚSICA

Ferrugem cria playlist ‘Paigodeiro’ para celebrar o Dia dos Pais em plataforma de música; confira

A seleção reúne 38 faixas que transitam entre pagode, MPB, funk e rap, exaltando o amor paterno

08.08.25 21h54

Música

Após sucesso com single, Chappell Roan afirma que não haverá álbum nos próximos 5 anos

Cantora falou sobre o single The Subway e explicou por que não pretende lançar novo disco em breve

05.08.25 10h53

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Fernanda Rodrigues revela volta de câncer um ano após remoção e diz que fará outra cirurgia

Atriz explicou como será o novo tratamento

19.08.25 8h52

DE ARREPIAR

Vidente Robério de Ogum, que previu prisão de Hytalo, faz previsões sobre Felca

Segundo o vidente, o episódio marca um ponto de virada no combate à exploração infantil no país.

17.08.25 17h49

LUTO

Irmão de Sheron Menezzes morre aos 36 anos: 'um pedaço de mim se foi', diz atriz

Draiton era um dos quatro filhos de Veralinda Menezes e morreu em um hospital. A causa da morte não foi revelada pela família

19.08.25 9h08

TEATRO

‘Prima Facie’, com Débora Falabella, ganha sessão extra em Belém

Texto da australiana Suzie Miller aborda ética, gênero e violência sexual

19.08.25 0h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda