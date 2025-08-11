Capa Jornal Amazônia
UEPA inscreve para Mestrado em Música na Amazônia; veja como fazer

Curso garante oportunidade para graduados em qualquer área do conhecimento e as inscrições vão seguir abertas até o dia 21 de agosto

Agência Pará

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) recebe, até 21 de agosto, as inscrições para a seleção do curso de Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Música na Amazônia (PPGMUSA), com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2026. Podem se inscrever portadores de diploma de graduação em qualquer área do conhecimento — não apenas em Música — interessados em desenvolver pesquisas que articulem ensino, pesquisa e extensão na área musical, com ênfase em realidades amazônicas e outras regiões que demandem responsabilidade social. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site https://sistemas.uepa.br/sgps/selecao/.
 
O PPGMUSA oferece 22 vagas, distribuídas entre ampla concorrência, vagas institucionais (docentes e técnicos da Uepa), ações afirmativas para negros, indígenas, quilombolas e pessoas trans, além de reserva para pessoas com deficiência. No ato da inscrição, o candidato deve indicar a linha de pesquisa de interesse: Música e Cultura ou Música e Formação.
 
A linha Música e Cultura contempla estudos sobre saberes e fazeres musicais em variados contextos de criação e expressão, considerando aspectos históricos, antropológicos, estéticos e socioculturais, especialmente relacionados à Amazônia. Já a linha Música e Formação foca pesquisas sobre música na educação e pela educação, abrangendo desde a educação básica até contextos comunitários e étnicos, com abordagem interdisciplinar e decolonial.
 
O processo seletivo será presencial e dividido em quatro fases: prova escrita, análise de proposta de pesquisa, entrevista e avaliação do currículo lattes. A primeira etapa, a prova escrita, será realizada no dia 1º de setembro de 2025, no Campus I da Uepa, em Belém.
 
Para efetivar a inscrição, o candidato deve preencher o formulário on-line e anexar a documentação exigida conforme o tipo de vaga pretendida. O edital completo, com as áreas de interesse dos docentes, bibliografia para prova, critérios de avaliação e cronograma detalhado, está disponível no site www.uepa.br/editais.
 
O Mestrado em Música na Amazônia busca formar profissionais capazes de produzir conhecimento científico, valorizar práticas musicais regionais e ampliar o diálogo com outras culturas. O edital reitera que o curso torna o profissional apto para contribuir com o desenvolvimento da ciência, da educação e do mercado de trabalho, especialmente, na Região Norte.
 
Mais informações sobre o programa podem ser obtidas no site oficial, acesse aqui pelo e-mail pssppgmusa@uepa.br.

Palavras-chave

uepa
Pará
