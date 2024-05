Pré-venda do Rock in Rio 2024 começa nesta segunda (20); veja valores

A edição de 40 anos do Rock in Rio 2024 inicia sua pré-venda exclusiva nesta segunda-feira (20), às 12h. Nesta primeira fase, os clientes dos cartões Itaú, Credicard e Iti terão acesso antecipado à compra de ingressos, que podem ser adquiridos no site da Ticketmaster.

A venda geral de ingressos para o Rock in Rio começa na quinta-feira (23), às 19h, também no site da Ticketmaster. O festival acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

Quando começa a pré-venda?

A pré-venda exclusiva começa nesta segunda-feira (20), às 12h, no site da Ticketmaster. A primeira fase é para tiver cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti.

Quando começa a venda geral?

A venda geral de ingressos para o Rock in Rio 2024 começa na quinta-feira (23), às 19h, também no site da Ticketmaster.

Quanto custa o ingresso?

Inteira: R$ 795,00

Meia-entrada: R$ 397,50

Benefício Itaú 15% na inteira: R$675,75 (parcelamento de até oito vezes)

É possível pagar os ingressos com cartão de crédito ou Pix.

Quais as atrações?

13 de setembro (sexta)

Palco Mundo

Matuê part. Wiu e Teto

Ludmilla

21 Savage

Travis Scott

Palco Sunset

MC Cabelinho & Coral das Favelas

Orochi, Chefin e convidado

Veigh e Kayblack

Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

14 de setembro (sábado)

Palco Mundo

Lulu Santos

Zara Larsson

Onerepublic

Imagine Dragons

Palco Sunset

NX Zero

James

Christone “Kingfish” Ingram

Patu Fu + Penélope

15 de setembro (domingo)

Palco Mundo

Os Paralamas do Sucesso

Journey

Evanescence

Avenged Sevenfold

Palco Sunset

Deep Purple

Incubus

Planet Hemp convida Pitty

Barão Vermelho

19 de setembro (quinta)

Palco Mundo

Jão

Joss Stone

Charlie Puth

Ed Sheeran

Palco Sunset

Gloria Groove

Ferrugem convida Gilsons

Felipe Ret convida Caio Luccas

Pedro Sampaio

20 de setembro (sexta)

Palco Mundo

Ivete Sangalo

Cyndi Lauper

Karol G

Katy Perry

Palco Sunset

Iza

Gloria Gaynor

Tyla

Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França

21 de setembro (sábado)

Palco Mundo

Para sempre Rock: Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino, Toni Garrido

Para sempre Sertanejo: Chitãozinho e Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Júnior, Luan Santana e Simone Mendes

Para sempre MPB: Baianasystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes, Ney Matogrosso e Gaby Amarantos

Para sempre Trap: Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP, Veigh

Palco Sunset

Para sempre Pop: Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Lulu Santos

Para sempre Samba: Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de Pilares

Para sempre Rap: Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2, Rael

22 de setembro (domingo)

Palco Mundo

Luísa Sonza

Ne-Yo

Akon

Shawn Mendes

Palco Sunset

Mariah Carey

Ney Matogrosso

Olodumbaiana | Baiana System & Olodum

Homenagem à Alcione com OSB, Diogo Nogueira, Mart’nália, Majur, Péricles e Maria Rita

