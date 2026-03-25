Pomada capilar pode causar cegueira? Entenda caso da atriz Cacau Protásio

A atriz e comediante Cacau Protásio relatou, nesta quarta-feira (25), que teve problemas nos olhos após usar uma pomada capilar. Segundo a artista, o produto foi aplicado à noite e, horas depois, ela acordou com dor intensa e inflamação, chegando a não conseguir abrir um dos olhos. O caso chamou atenção nas redes sociais e levantou dúvidas sobre os riscos associados ao uso desse tipo de cosmético, utilizado para modelar penteados.

Em publicação, a atriz afirmou que sentiu forte desconforto durante a madrugada. O problema atingiu principalmente o olho direito, enquanto o outro também apresentou alteração. “Usei uma pomada e acordei com uma dor insuportável. Não conseguia abrir o olho”, disse. Após o episódio, Cacau informou que iniciou tratamento e aproveitou para alertar outras pessoas sobre os cuidados no uso desses produtos.

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Uso de pomadas capilares exige atenção

Casos envolvendo irritação ocular por pomadas capilares não são recentes. Em 2023, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu temporariamente a venda de produtos desse tipo após relatos de eventos adversos. Na época, foram registrados sintomas como:

ardência nos olhos

lacrimejamento intenso

vermelhidão e coceira

dificuldade para abrir os olhos

visão embaçada

inchaço ocular e dor de cabeça

Segundo a Anvisa, algumas empresas não tinham autorização para fabricar os produtos, o que motivou a restrição.

De acordo com a agência, o uso irregular ou inadequado de pomadas capilares pode causar até cegueira temporária, especialmente quando o produto entra em contato com os olhos. Nos últimos anos, cerca de 1.500 produtos dessa categoria tiveram autorização cancelada, e novas regras foram estabelecidas para aumentar a segurança dos consumidores.

O que fazer em caso de contato com os olhos

A orientação médica em situações como essa é agir rapidamente para evitar complicações.

Lavar os olhos imediatamente com água corrente

Evitar coçar ou esfregar a região

Procurar atendimento médico o quanto antes

O caso envolvendo Cacau Protásio reforça o alerta para o uso cuidadoso de produtos cosméticos, principalmente aqueles aplicados próximos ao rosto.