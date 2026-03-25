Atriz Cacau Protásio quase perde a visão após usar pomada de cabelo; entenda

A atriz e comediante Cacau Protásio viveu momentos de sufoco nesta quarta-feira (25) após quase perder a visão devido ao uso de uma pomada específica para o cabelo. A atriz disse que passou o produto nas madeixas à noite e, ao despertar pela manhã, ela sentiu uma dor intensa seguida de uma inflamação em um dos olhos e chegou a não conseguir abrir o olho direito devido à gravidade da situação.

“Vim falar com a mulherada que usa pomada. Vamos ter cuidado. Usei uma ontem e, de madrugada, acordei com uma dor insuportável, que me fazia chorar. Não conseguia abrir o olho. Isso aconteceu no olho direito. O esquerdo está verde. Usei um colírio”, revelou Cacau nas redes sociais.

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Alerta sobre pomadas capilares

Além de expor os momentos de tensão que vivenciou ao longo desta manhã, a comediante, que agora realizará um tratamento adequado para que seu olho volte ao normal, também utilizou as redes sociais para alertar outras mulheres sobre o problema. Em seu relato, Cacau Protásio pediu para que as pessoas que usam esse tipo de produto tenham mais cuidado ao passá-lo nos cabelos.

No final do vídeo, ela sugeriu ainda que a pomada seja substituída por outro produto, como, por exemplo, cremes e géis. “É uma dor desesperadora, não desejo para ninguém. Vamos ter cuidado com as pomadas. Se puder usar outra coisa, como gel infantil ou creme, evite a pomada. Isso é grave. Não fiquei cega e acredito que não vou ficar, mas precisamos cuidar da nossa saúde e da nossa visão", pontuou Protásio.

Em alguns comentários da publicação, as pessoas desejaram melhoras e uma recuperação rápida para a atriz. "Melhoras Cacau! Muito cuidado, gente! Ao usar pomada, se atentem a lavar a cabeça pra tirar o excesso e principalmente botando a cabeça pra trás pra não ter contato com o olho!", escreveu um seguidor. "Melhoras pra você, querida", disse a ex-BBB Thelminha. "Meu amor, melhoras", desejou a atriz Roberta Rodrigues.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web no Oliberal.com)