Polêmicas e famílias divididas: veja a repercussão do casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo

Na noite da última sexta-feira (03/01), Campina Grande, na Paraíba, se tornou palco de um dos casamentos mais comentados do ano: a união religiosa de Hulk Paraíba, jogador de futebol de 38 anos, e Camila Ângelo, médica de 35 anos. O casal, que oficializou a união no civil em 2020, celebrou a união em uma cerimônia íntima na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, contando com cerca de 80 convidados. O evento marcou o início de três dias de celebrações, mas não sem gerar polêmicas.

O relacionamento de Hulk e Camila atraiu olhares atentos e dividiu opiniões desde o início. Meses após o término do casamento de 12 anos do jogador com Iran Ângelo, tia de Camila, o casal tornou público o romance. A revelação gerou grande repercussão, especialmente porque Camila havia sido madrinha do casamento de Hulk com Iran. Apesar das críticas e polêmicas, o casal seguiu em frente, construindo uma nova família e celebrando a chegada de suas filhas, Zaya, de 2 anos, e Aisha, de 6 meses.

Tia de Camila se pronuncia

A polêmica também ganhou um tom mais forte com a manifestação de Rayssa Ângelo, tia de Camila e ex-mulher do atleta. Em um desabafo nas redes sociais, Rayssa expressou sua revolta, relembrando a memória da mãe, que faleceu no mesmo dia 3 de janeiro. Ela não poupou palavras ao criticar a sobrinha: "Hoje é um dia difícil de engolir, um dia que revela até onde a traição pode ir quando vem de quem menos esperamos. Se minha mãe estivesse viva, tenho certeza de que não suportaria tamanha monstruosidade. Ver uma neta, que cresceu sob seu teto, trair a própria família de forma tão cruel seria um golpe impossível de superar”. E continuou: É triste perceber que Judas não está apenas nas histórias antigas, às vezes ele dorme sob o mesmo teto, come na mesma mesa e, no momento certo, crava o punhal pelas costas. Querer o que é do outro... é reflexo de um coração vazio, incapaz de criar sua própria felicidade", concluiu Rayssa, deixando clara sua indignação.

Protesto do filho Mais velho

A celebração, no entanto, foi marcada pela ausência de Ian, filho mais velho de Hulk, de 14 anos. Em um ato de protesto contra o novo casamento do pai, o adolescente optou por passar o dia ao lado da mãe, Iran Ângelo, que agradeceu publicamente o gesto de apoio do filho nas redes sociais: "Ah, filho, obrigada pelo teu amor e cuidado. Vai passar, filho! Tudo passa! Te amo infinito", escreveu ela, deixando evidente a dor familiar.

Apoio da mãe da noiva

Por outro lado, Niris Ângelo, mãe de Camila e irmã de Iran, manifestou total apoio à filha, mesmo em meio ao clima de tensão familiar. Nas redes sociais, Niris compartilhou uma foto do casal, desejando-lhes felicidades: "Parabéns pelo casamento. Que este dia seja apenas o início de uma vida repleta de amor, união e harmonia."

Ela complementou sua postagem com uma oração, conhecida como Credo em Cruz, popularmente usada como proteção contra o mal.