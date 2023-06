Traída por jogador Hulk com sobrinha, Iran Ângelo apoia Preta Gil: 'Uma batalha diária'

A ex-mulher do jogador Hulk Paraíba, Iran Ângelo mandou um recado direto para Preta Gil após a cantora desabafar que foi traída pelo então marido, Rodrigo Godoy, com uma funcionária que ela botou dentro da sua própria casa. Iran se solidarizou com Preta, pois passou por uma situação bem parecida quando foi traída por Hulk com sua sobrinha, Camila Ângelo, hoje mulher do jogador. A traição, descoberta em 2019, resultou no término do casamento de 12 anos dela com o atleta, pai dos seus três filhos.

"Como escrito na obra 'A Menina que roubava livros', 'os seres humanos me assombram'. Não seja carrasco de si, pois é difícil intuir, ouvir o sexto sentido quando aquele que nos trai faz parte do nosso convívio diário e gozam do nosso afeto. Sabe aquele velho adágio de que medimos o outro tomando por base a própria régua? É sobre isso! Você não seria capaz; então julgou que eles também não seriam. Não é fácil. Trata-se de uma batalha diária e hercúlea, mas busque forças em Deus e dirija suas energias para sua cura. Não deixe que nada te desvirtue desse propósito. Em breve, uma nova vida se descortinará", escreveu Iran a Preta, ao comentar a notícia em um Instagram de fofoca.

Confira o comentário deixado por Iran Angelo nas redes sociais de Preta Gil:

Comentário da ex-mulher do jogador Hulk (Foto Instagram @pretagil)