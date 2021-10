O jogador Hulk Paraíba divulgou pela primeira vez a barriga de grávida da atual mulher, Camila Ângelo. Na imagem, compartilhada no story do Instagram do jogador, Camila está de maiô preto que não esconde a pequena barriguinha da nova mamãe.

Camila e Hulk assumiram o relacionamento poucos meses após o jogador ter se divorciado da ex-mulher e mãe de seus três filhos, Iran Ângelo, que é a tia de Camila. Iran tinha Camila como uma filha, mas cortou totalmente relações após o namoro com Hulk se tornar público. A família de Iran e Camila ficou ao lado da ex-esposa do jogador. Atualmente, Hulk e Camila estão casados.