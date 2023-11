Ex-esposa de jogador Hulk, Iran Ângelo, vira empresária milionária e namora homem 28 anos mais novo

Iran Ângelo, a ex-esposa de Hulk, deu a volta por cima. Após quase quatro anos de descobrir que o então ex-marido o jogador Hulk Paraíba estava vivendo um romance com a sobrinha Camila Ângelo, Iran se tornou uma empresária milionária de sucesso e está com um novo namorado 28 anos mais novo.

Atualmente, Iran, de 54 anos, namora com o engenheiro Lucas Suassuna, 28 anos mais jovem. O jovem também é paraibano. O casal se encontra em João Pessoa ou em São Paulo, onde Iran mora com os três filhos do relacionamento com o jogador.

O casal já realizou duas viagens internacionais. Em uma delas, Iran viajou também a negócios. Iran tem entre seus negócios, uma casa de shows em João Pessoa, investimentos em imóveis e no ramo da moda.

Apesar de ter um patrimônio estimado em mais de R$ 150 milhões, Iran Ângelo não busca os holofotes da fama e pouco aparece na mídia. A empresária esbanja roupas de grife, anda em Mercedes ou em um Porsche, que ficou na partilha de bens. O dinheiro também serve para ajudar no sustento da família que vive em João Pessoa.

Depois do divórcio Iran ficou com metade dos 54 imóveis de Hulk, um patrimônio de aproximadamente R$ 59,6 milhões, incluindo um terreno em Portugal e uma casa em Orlando, nos Estados Unidos. Ela também recebeu um total de R$ 100 milhões depositado em sua conta pelo ex-marido antes da ação de partilha.