Perdeu tudo? Angela Ro Ro pediu dinheiro para fãs antes de morrer
Cantora morreu aos 75 anos, vítima de parada cardíaca; pouco antes, havia pedido ajuda financeira aos fãs em meio a grave quadro de saúde
A cantora Angela Maria Diniz Gonsalves, conhecida artisticamente como Angela Ro Ro, morreu nesta segunda-feira (8), no Rio de Janeiro, aos 75 anos. A causa da morte foi uma parada cardíaca decorrente de infecção.
Pouco antes de falecer, a artista havia revelado publicamente as dificuldades que enfrentava e chegou a pedir ajuda financeira aos fãs.
Pedido de ajuda nas redes sociais
No início deste ano, Angela publicou em suas redes sociais um apelo emocionado ao público, explicando que não tinha condições de voltar a trabalhar por causa de seu delicado estado de saúde.
“Sem perspectiva de alta ou de cura para voltar a trabalhar, humildemente peço ajuda a vocês! Qualquer valor será bem-vindo”, escreveu, deixando inclusive uma chave Pix para doações.
VEJA MAIS
A cantora relatava um quadro infeccioso no sangue e chegou a mencionar a suspeita de doença oncológica.
O pedido sensibilizou milhares de fãs, mas também gerou questionamentos. Uma internauta chegou a perguntar se Angela estava sendo forçada a gravar o vídeo, ao que ela respondeu com firmeza:
“Moro e estou sozinha! Quem me auxilia é o meu amigo porteiro do prédio e sua esposa! Não estou só! Tenho vocês e Jesus no meu coração!”
Fortuna e contradições
Apesar das dificuldades financeiras relatadas nos últimos anos, a cantora teria deixado um patrimônio expressivo. De acordo com informações da Folha Econômica, a fortuna de Angela Ro Ro é estimada entre R$ 20 e R$ 30 milhões, valor que contrasta com a situação vulnerável exposta pela própria artista em vida.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA