Cultura

Morte de Ângela Ro Ro comove artistas e fãs pelo Brasil

Artista morreu nesta segunda (8), vítima de infecção bacteriana, durante internação para tratar de infecção pulmonar grave

O Liberal
fonte

Angela Ro Ro: uma obra singular na música brasileira (Foto: Divulgação)

Artistas e fãs da cantora e compositora Angela Ro Ro em várias cidades do Brasil lamentam o falecimento da artista, ocorrido nesta segunda-feira (8). Angela estava internada no Hospital Silvestre, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde o dia 17 de junho, para tratar de uma infecção pulmonar grave. Porém, ela teve uma infecção bacteriana e acabou falecendo.

Em sua homenagem à Angela Ro Ro, a apresentadora Ana Maria Braga destacou: "Com o coração apertado, recebemos a notícia da partida de Angela Ro Ro. Sua voz, tão única, não se calará com o tempo… seguirá viva em cada canção. Que permaneçam para sempre a música, o carinho e a poesia que ela deixou em nossas vidas. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs."

A cantora Zezé Motta fez um post para a compositora de "Amor, Meu Grande Amor", "Fogueira", "Só nos resta viver" e "Simples Carinho": "Amiga de mais de meio século, companheira de vida e de arte. Hoje me despeço de Angela Roro. Guardo comigo cada lembrança, cada encontro e cada gesto de carinho. Que ela descanse em paz, sempre irreverente, única, foi dona de um talento que era incrível. Sua voz segue ecoando no mundo e no meu coração, para sempre. Triste."

Já a cantora Vanessa da Mata escreveu: "Ela se foi! Angela, que Deus te receba com música!". A apresentadora e atriz Andréa Veiga também se manifestou. "Ela lutou muito! Mas não deu! Leve todo seu talento! Vá em paz, você fez a diferença. Obrigada a todos que ajudaram nesse momento tão delicado!".

cultura

morte da cantora e compositora angela ro ro
Cultura
