Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Angela Ro Ro: Bethânia colocou duas músicas da cantora em seu show novo; saiba quais

Estadão Conteúdo

Maria Bethânia homenageou Angela Ro Ro em seu show, que celebrou 60 anos de carreira, dois dias antes da morte de Ro Ro.

Na apresentação que fez no último sábado, 6, no Rio de Janeiro, Bethânia interpretou duas canções de Ro Ro. Bethânia cantou Mares de Espanha, canção inédita em sua voz, e Gota de Sangue, faixa que ela já havia gravado para o álbum Mel, de 1979.

Ro Ro morreu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. Ela estava internada no hospital Silvestre desde julho deste ano para tratar problemas respiratório; precisou passar por uma cirurgia, teve uma parada cardíaca e não resistiu.

De acordo com informações divulgadas pelo advogado da cantora, Carlos Eduardo Lyrio, Ro Ro pegou uma infecção no hospital em que estava internada.

A longa amizade de Angela Ro Ro com a família Veloso

A amizade de Angela Ro Ro com a família Veloso é antiga. No início dos anos 1970, a carioca foi para a Europa, onde passou por Roma e se fixou em Londres. Filha de pai baiano, ela conheceu Glauber Rocha, quem a apresentou a Caetano Veloso, na época exilado em Londres. A convite de Caetano, participou do álbum Transa.

Em 1979, lança seu primeiro disco, intitulado de Angela Ro Ro. Gota de Sangue, interpretada no show por Bethânia, aparece neste disco pela primeira vez.

Depois de sair em manchetes de jornais por conta de uma ruidosa briga com a cantora Zizi Possi, Ro Ro lançou, em 1981, o disco Escândalo, que tinha o mesmo nome de uma canção que Caetano compôs especialmente para ela.

Em 1983, no álbum Ciclo, Bethânia gravou Fogueira, canção que se tornou sucesso.

Mais recentemente, em 2023, Caetano convidou Ro Ro para participar do disco Transa, no qual o baiano revisitou o repertório do disco histórico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Angela Ro Ro

morte

Maria Bethânia

homenagem

músicas

show
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

FAMOSOS

Fafá de Belém se apresenta em Buenos Aires em homenagem aos 203 anos da Independência do Brasil

Cantora paraense divide o palco com André Mehmari no Teatro Colón, a convite do Itamaraty

05.09.25 20h06

VIXI...

Festival Lambateria 2025 é cancelado por falta de patrocínio, divulga organização

Apesar da suspensão, organização confirmou que haverá edição especial na sexta-feira do Círio, em Belém

05.09.25 19h29

PRESERVAÇÃO

Casarões históricos são renovados e ganham vida com oferta de atividades culturais em Belém

Espaços restaurados valorizam a memória e incentivam a atividade turística e econômica da cidade

05.09.25 16h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

VÍDEO: Pabllo Vittar se joga de palco, público não a segura e artista cai no chão

A cantora pop levou o incidente com bom humor e retornou ao palco com a ajuda de seguranças

07.09.25 22h32

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Ademara mergulha na realidade amazônica para viver Dionete em ‘Pssica’

Artista passou cerca de três meses em Belém para observar a rotina local e dar veracidade à personagem

08.09.25 9h00

tristeza

Angela Ro Ro, eterno ícone da MPB, morre aos 75 anos no Rio de Janeiro

Cantora faleceu após parada cardíaca; artista enfrentava complicações de saúde e dificuldades financeiras

08.09.25 14h44

CULTURA

Simone Mendes pede desculpas após exibir bandeira do Pará durante show em Manaus: 'falha técnica'

O episódio ocorreu na sexta (5/9), no primeiro dia do festival Sou Manaus Passo a Paço 2025, ao som de “Copo de Veneno”, faixa paraense do gênero tecnomelody

06.09.25 20h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda