Angela Ro Ro revela passar por dificuldades financeiras e pede R$ 10

A cantora Angela Ro Ro, de 70 anos, foi às redes sociais, nesta terça-feira (24) pedir ajuda dos seguidores. Ela revelou que está com dificuldades financeiras e deixou o número da conta, dizendo que qualquer quantia será bem-vinda.

"Estou passando dificuldades financeiras. Quem puder depositar apenas R$ 10, agradeço. Saúde a todos", escreveu.

Nos comentários, fãs afirmaram que vão ajudar. Esta é a segunda vez que Angela recorreu aos fãs por ajuda, somente neste ano. Em junho, a artista reclamou da dificuldade de conseguir lives patrocinadas, mesmo "vendendo barato". O apelo deu certo por um tempo: a carioca fechou duas lives. Angela explicou que usaria o dinheiro para pagar funcionários.

"Vou deixar de pagar férias para ele? Vou deixar de pagar a minha empregada que, inclusive, não está bem de saúde nem vem trabalhar? Claro que não. Vou repassar a dificuldade? Não vou fazer sacanagem com os outros. O dinheiro que recebi já me quebrou o galho. Vou poder pagar empregado direito, cumprir meus deveres trabalhistas, pagar previdência. Meu caseiro está muito feliz com as doações. Ele adorou o meu pedido", contou.