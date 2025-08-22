Capa Jornal Amazônia
Pela primeira vez em Belém, escritora Socorro Acioli é destaque no último dia da Feira do Livro

Sessão de autógrafos atraiu leitores interessados nos bastidores da produção literária da autora

Da redação, com informações da Agência Pará
fonte

Autora Socorro Acioli na Feira Pan-Amazônia do Livro (Alex Ribeiro / Agência Pará)

O encerramento da 28ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que ocorreu na noite desta sexta-feira (22), também contou com a presença da escritora cearense Socorro Acioli, convidada especial do dia dedicado às “Vozes da Ancestralidade”. Em sua primeira visita a Belém, a autora participou de um bate-papo com Janete Borges, no Ponto do Autor, e depois recebeu leitores. A  presença da escritora cearense foi um dos mais aguardados da edição e atraiu muitos admiradores. 

Socorro é vencedora do Prêmio Jabuti de Literatura Infantil (2013) com a obra “Ela tem olhos de céu”. Em 2006, foi a única brasileira selecionada para participar da oficina “Como contar um conto”, ministrada pelo escritor colombiano Gabriel García Márquez, na Escuela de Cine y TV de San Antonio de Los Baños, em Cuba. Da experiência nasceu a obra “A cabeça do Santo”, publicada em 2014.

Durante sua participação, a escritora destacou que o tema da ancestralidade está diretamente ligado à sua produção literária.  “Esse tema das vozes da ancestralidade guia o meu trabalho. Principalmente os dois romances, “A Cabeça do Santo” e “Oração para Desaparecer”, foram construídos em cima de depoimentos e relatos históricos. Vozes que seriam esquecidas se não tivessem registradas ali”, disse.

A autora também ressaltou a importância do curso com Gabriel García Márquez em sua trajetória, que a levou a ministrar oficinas de escrita por mais de uma década, além de influenciar gerações de novos escritores brasileiros

No palco da Arena Multivozes, ao lado da professora Janete Borges, Socorro destacou a importância da ancestralidade feminina em sua trajetória literária. “A minha maior fonte de inspiração foi minha avó e as mulheres da minha família. É por elas que escrevo”, revelou. A autora ainda comentou sobre o processo de criação de sua nova obra, que trará personagens inspirados nas viagens que tem feito pelo Brasil. “Tenho certeza de que os próximos livros vão carregar essas marcas dos lugares por onde passei”, afirmou.

Palavras-chave

socorro acioli

cultura

celebridades

28ª feira pan-amazônica do livro
Cultura
.
