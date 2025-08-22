Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Cerca de 12 milhões de reais foram movimentados em sete dias na Feira do Livro 2025

Evento que encerra nesta sexta-feira (22) gerou de mais de 2 mil empregos diretos e indiretos

O Liberal
fonte

28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes movimentou aproximadamente R$ 12 milhões durante os sete dias de evento. (Cristino Martins / O Liberal)

A 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes já movimentaram nestes sete dias de evento aproximadamente R$ 12 milhões em negócios e venda de livros nos estandes do salão principal. Mais de 2 mil empregos, diretos e indiretos, foram gerados desde o período da montagem até a desmontagem de toda a estrutura. 

O evento promovido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), encerra nesta sexta-feira (22), às 22h, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, na avenida Doutor Freitas, em Belém.

O diretor institucional da Associação Nacional de Livrarias (ANL), Bernardo Gurbanov, destacou a contribuição do evento pra dinamizar a economia local. “Estipulamos cerca de 12 milhões de reais movimentados entre vendas diretas ao público, compras de livros e negócios entre empresas nesta edição. Seguimos cumprindo a nossa missão que é estimular a leitura e o consumo de livros físicos no país todo. É um espetáculo acompanhar a movimentação de crianças e famílias nesse espaço, que tem uma estrutura imponente promovida pelo Estado”.

O expositor Wagner Alonso, do estande ‘Solar do Leitor’, celebrou que a meta financeira estipulada para a Feira pela livraria já havia sido alcançada na quarta-feira (20), com apenas cinco dias de evento. Além de um ponto de reencontros com antigos leitores, o empreendedor afirma que é um momento de conquistar novos públicos e ampliar a visibilidade da livraria.

“Ocupamos um espaço muito peculiar aqui na Feira do Livro, arrumamos o estante como se fosse uma livraria, com os títulos diversos, desde as áreas de humanidades, antropologia, ciências sociais, artes, linguística e literatura, e por conta desse perfil, a gente acaba encontrando um público muito específico e que todos os anos voltam ao estande, o que é muito gratificante. A Feira é um patrimônio do mercado cultural e merece todos os investimentos”, afirma Wagner.

ENCERRAMENTO - A 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes conta nesta edição, a Feira conta com 189 estandes de livros, que ocupam todo o Pavilhão de Eventos, além de nove estandes de alimentação. O evento reúne cerca de 400 editoras, diretamente ou por representação. Serão 120 empresas, sendo 32 editoras, 40 livrarias e 48 distribuidoras — 70 delas do Pará.

Os espaços Feira Criativa, Beco do Artista e praça de alimentação também são frentes de movimentação financeira na Feira do Livro e das Multivozes deste ano. A ilustradora Thay Petit, que participa pelo terceiro ano do Beco do Artista, celebra o faturamento nesta edição.

“Fazer parte da Feira como artista independente é sempre uma experiência incrível, porque além do retorno financeiro, ganhamos muita visibilidade para a nossa produção autoral. Meus produtos são inspirados no cotidiano amazônico aplicado em objetos que usamos no dia a dia, fazendo essa aproximação e exaltando o protagonismo de mulheres negras”, apontou.

Palavras-chave

28ª Feira Pan-Amazônica do Livro

literatura

livraria

comércio

Pará
