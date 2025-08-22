Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Escritor Luiz Peixoto e Nazaré Pereira são os homenageados da Feira Pan-Amazônica do Livro 2026

Nomes foram revelados ao público durante a cerimônia de encerramento na noite desta sexta-feira (22)

O Liberal
fonte

Personagem Jabutigão e a música amazônica estarão representados nos homenageados da 29ª Feira Pan-Amazônica do Livro (Divulgação)

A 28ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes encerrou na noite desta sexta-feira (22), no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. No encerramento, foram anunciados os homenageados da próxima edição do evento, marcada para 2026: o escritor Luiz Peixoto Ramos e a cantora Nazaré Pereira.

Luiz Peixoto é autor do personagem Jabutigão”, jabuti gigante que se tornou uma das principais atrações da Feira ao longo dos anos, participando de 27 edições. Já Nazaré Pereira tem uma carreira musical consolidada, com mais de cinco décadas dedicadas à valorização da cultura popular, sendo reconhecida tanto no Brasil quanto no exterior.

De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura, a escolha dos dois nomes busca destacar diferentes expressões da cultura paraense, integrando literatura, oralidade e música dentro da programação da 29ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes.

“A escolha de Luiz Peixoto e Nazaré Pereira reafirma o compromisso do Governo do Pará em reconhecer nomes que marcam a nossa cultura com suas trajetórias, valorizando a literatura, mas também a oralidade. Peixoto, com o Jabutigão, marcou gerações de crianças dentro da própria Feira, e Nazaré levou a música amazônica para o mundo, se tornando uma embaixadora da nossa identidade. Celebrar esses nomes é celebrar a força da produção cultural do Pará e das nossas multivozes”, destacou a secretária;

Cultura
.
