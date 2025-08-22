28ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro atraiu 350 mil pessoas em sete dias

O último dia da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, realizado na última sexta-feira (22), reuniu grande público no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. Muitas pessoas aproveitaram até o último segundo do evento para desfrutar da programação cultural e passear pelos estandes. Ao longo dos setes dias, a feira recebeu mais de 350 mil visitantes, servindo de espaço de lazer para escolas e famílias levaram suas crianças e adolescentes. O encerramento contou com o show do Grupo Quentes da Madrugada.

Segundo a organização, o evento registrou a venda de mais de 500 mil livros, movimentando cerca de R$ 12 milhões. A feira contou com 189 estandes e a participação de 400 editoras, que disponibilizaram 90 mil títulos ao público. Juntas, as obras somaram mais de 200 toneladas de produtos literários expostos.

No fim da noite, o público foi surpreendido por uma novidade: o escritor Luiz Peixoto, criador do personagem infantil “Jabutigão”, e a cantora paraense Nazaré Pereira, conhecida internacionalmente por difundir a cultura amazônica, foram anunciados como os homenageados da próxima Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, prevista para 2026.

Segundo a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, a escolha se deu pela relevância das trajetórias dos dois artistas em diferentes expressões da cultura paraense. “Celebrar esses nomes é celebrar a força da produção cultural do Pará e das nossas multivozes”, afirmou.

Luiz Peixoto participou de 27 edições da Feira e se tornou um dos autores mais reconhecidos pelo público. Seu personagem “Jabutigão” nasceu dentro do evento e conquistou gerações de crianças, estimulando o gosto pela leitura. O autor soma 20 livros e 12 CDs infantis lançados ao longo da carreira.

Já Nazaré Pereira acumula mais de cinco décadas de dedicação à música e é reconhecida pela valorização da cultura popular paraense. Sua carreira ganhou projeção internacional, levando ritmos amazônicos para diferentes países.

A Feira do Livro registrou movimentações significativas em diferentes espaços do evento. O evento contou com 36 expositores e gerou cerca de R$ 200 mil em vendas, enquanto o Beco do Artista, com 18 participantes, movimentou mais de R$ 150 mil. Ao todo, a feira gerou aproximadamente 2 mil empregos diretos e indiretos.

A programação do Multivozes incluiu 16 rodas de conversa, 8 bate-papos e 7 shows, totalizando 56 horas de atividades e reunindo mais de 70 convidados.